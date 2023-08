Inicia distribución de libros en La Laguna de Durango

A partir de este lunes 21 de agosto, iniciará en La Laguna de Durango la estrategia de distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para educación primaria. En todo el estado, la pauta que asignó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) es de un millón 329 mil 772 ejemplares de primero a sexto grado, de los cuales, más de 371 mil son para niños y niñas de la Comarca Lagunera. El resto de los libros se distribuirán en Durango capital; Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero; Rodeo; Santa María del Oro y Pueblo Nuevo.

"A partir del lunes 21 nosotros los vamos a entregar en todas las escuelas, todas las escuelas van a tener sus libros, de tal manera que cuando vaya llegando el alumno, ya tenga sobre su pupitre sus libros", dijo el subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León. Señaló que los libros son materiales de apoyo por lo que en las aulas, los docentes tienen como base la autonomía curricular, libertad de cátedra y pensamiento crítico.

En La Laguna de Durango, del 21 al 25 de agosto se estarán distribuyendo los libros a los planteles educativos de la región, mientras que el próximo lunes 28 de agosto, cuando inicia el nuevo ciclo escolar 2023-2024, comenzarán con la entrega a las y los estudiantes. La semana pasada, hubo una capacitación a los docentes en el Teatro "Dolores del Río" de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, sobre el plan y programa de estudios.

Como se recordará, Durango fue una de las entidades federativas en avalar la distribución de la nueva familia de LTG, esto durante la LVIII Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), para revisar los avances en las políticas del sector que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Coahuila, la pauta asignada es de 2 millones 074 mil 777 libros para primaria y con corte al 14 de agosto, el avance era de un 85 % de ejemplares entregados, es decir, un millón 768 mil 940. En esta entidad, los libros serán resguardados en las bodegas y no se distribuirán. El gobierno estatal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se reclaman actos de elaboración, edición, impresión y distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

EDUCACIÓN PREESCOLAR

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) envió a Coahuila y Durango el 100 % de los libros de texto para educación preescolar. En estos niveles no habrá mayor problema para la distribución a las escuelas, pues el contenido no sufrió ninguna modificación. "Los de preescolar están en su totalidad. Los de preescolar no sufrieron ninguna modificación, son idénticos a los del programa anterior, del programa del 2017, no sufrió modificaciones el contenido", señaló el secretario de Educación del estado de Coahuila, Francisco Saracho Navarro.

A Coahuila se enviaron 145 mil 239 libros de texto para los jardines de niños, mientras que a Durango llegaron 67 mil 066 ejemplares de títulos como Láminas didácticas, Mi álbum y Libro de la educadora. A la subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango le corresponden 18 mil 200 libros de texto gratuitos.

En ambas entidades, está pendiente el envío de los libros de texto para educación secundaria. Para los tres grados de Telesecundaria, a Coahuila ha llegado un 19 %, que corresponde a 8 mil 181 textos de una meta de 42 mil 227 libros. Mientras que a Durango, el gobierno federal ha enviado un 39.68 %, que se traduce en 68 mil 540 libros de texto de una meta de 68 mil 540 ejemplares.

28 de agostoFecha en que se entregarán los libros a las y los estudiantes, en el inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024.