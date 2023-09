Infonavit presenta Equipa tu casa, nuevo crédito para la vivienda

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó Equipa tu Casa, un complemento al crédito hipotecario para comprar vivienda que le permite a los derechohabientes obtener una cantidad adicional de financiamiento para hacer mejoras, reparaciones o adquirir equipamiento que mejore las condiciones del hogar.

Con ello, las personas que compren su casa a través del Crédito Tradicional Infonavit o Infonavit Total ya no tienen que esperar a terminar de pagar este financiamiento para solicitar otro que les permita hacer las mejoras que necesite su vivienda.

El monto máximo de este complemento al crédito es de 63 mil 73 pesos.

Equipa tu Casa puede solicitarse únicamente al momento de la inscripción del crédito, siempre y cuando la persona derechohabiente haya decidido tomar una cantidad menor a la que el Infonavit le ofreció como monto máximo de financiamiento o tener un monto máximo de crédito mayor a lo que le costará la vivienda que desea comprar.

Características de Equipa tu Casa

*El crédito se otorga de manera individual.

*Monto del crédito desde 9 mil 461 pesos hasta 63 mil 073 pesos.

*La tasa de interés será la misma que se otorgue para el crédito hipotecario; es decir, de 3.09% a 10.45%, dependiendo del nivel de ingreso de la acreditada o acreditado.

*El plazo de pago será el mismo del financiamiento.

*Aplica para adquisición de vivienda nueva y existente.

*La edad de la persona más el plazo de pago es de 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

*Cuenta con las mismas soluciones de pago que el crédito hipotecario, al no haber distinción entre uno y otro.

¿Cómo funciona Equipa tu Casa?

Para acceder a este monto adicional de financiamiento, el derechohabiente debe elegir un monto menor al crédito máximo que le otorgue el Infonavit para comprar su casa.

Esta diferencia debe ser de al menos 9 mil 461 pesos o tener un monto máximo de crédito mayor a lo que le costará la vivienda que desea comprar.

El monto autorizado de Equipa tu Casa, será entregado a la persona acreditada en dos tarjetas

-Tarjeta 1. Ahí se depositará el 80% de los recursos, los cuales podrán usarse para comprar materiales o equipamiento en los comercios autorizados.

-Tarjeta 2. Ahí se depositará el 20% restante para pago de mano de obra. Si el derechohabiente decide que no quiere utilizar la segunda tarjeta para el pago de mano de obra, también podrá utilizarla para pagar en los comercios autorizados.

En conferencia de prensa, acompañado de los presidentes de la Concanaco Servytur, Concamin y Anfad, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que 75% de las personas que compran su casa con un Crédito Infonavit no agotan su capacidad de crédito.

Con ese remanente, que se otorgaría a través de Equipa tu Casa, las personas podrían comprar su refrigerador o el equipo que necesite su vivienda, sin endeudarse de más.

"Muchos trabajadores tienen todavía una capacidad de crédito no utilizada. Equipa tu Casa viene a tomar esa capacidad de crédito no utilizada, para que la gente no se sobre endeude porque su pago sobre el ingreso no va a exceder el 30%, ya que así se calcula el crédito máximo", indicó.

Con este nuevo crédito se pueden adquirir diferentes tipos de electrodomésticos ahorradores y si bien se solicitará a los acreditados guardar los comprobantes de compra, es indispensable confiar en la gente y que el uso que darán a los recursos del financiamiento será para atender sus necesidades de vivienda.

Por su parte, José Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), dijo que este esfuerzo es para los trabajadores, con la finalidad de que encuentren en su vivienda su principal activo, pues debe convertirse en la seguridad de que hay algo a lo cual regresar y por lo cual merece la pena continuar.

"Es, por supuesto, un incentivo para que cada vez más empresas transiten a la formalidad, un anhelo por el que la Confederación de Cámaras Empresariales luchamos cada día unidos en acciones positivas".

En este sentido, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie, aseguró que este programa impulsará a la industria y al comercio, porque se podrían vender aproximadamente dos millones de electrodomésticos ahorradores de energía.

"Fomenta la vivienda sustentable a través de equipos sostenibles que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética y ahorro de agua", indicó.

Asimismo, Guillermo Freyría, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (Anfad), señaló que los derechohabientes podrán adquirir equipos sostenibles que cumplan con las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética y ahorro de agua.

Con Equipa tu Casa se podrán adquirir enseres como refrigeradores, estufas, lavadoras, muebles para baño, inodoros y regaderas, así como calentadores de agua y equipos de aire acondicionado.