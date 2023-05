Industria del mueble en México crecerá 10 % en 2023

La industria del mueble en México proyecta crecer un 10 % en 2023 y este mismo año integrar por primera vez una Asociación Mexicana de Maquiladores y Artesanos del Mueble para rescatar a profesionales del sector y fortalecer las empresas mexicanas.

Los impulsores de la asociación Karla Rangel, de la empresa Trra Hove, y Carlos Diez, de Taller X, explicaron que este sector se benefició de la pandemia "con mayores ventas, de hasta 50 % anual, por la gente que remodeló sus hogares durante el confinamiento", y esperan seguir al alza.

En México esta industria tiene un valor de mercado de 2 mil 400 millones de dólares, según expusieron en un comunicado.

MUEBLEROS, EN EXTINCIÓN

A pesar del crecimiento, señalaron que "los muebleros ya están en extinción en México, sobre todo los artesanales".

Por lo que la asociación se enfocará "en rescatar tanto a artesanos como empresas y, con ello potencialmente, exportar", dijo Rangel.

Agregó que la nueva asociación se integrará, inicialmente, con 12 grandes empresas y podría llamarse legalmente OMA (Organización de Manufactura y Artesanos), orientada a la creación de muebles de alta gama.

El proyecto de la asociación se presentó en la Expo Habitat en el World Trade Center de Ciudad de México.

Otro de los objetivos, dijo Rangel, "es rescatar a los talladores que hacen diseños en la madera para mesas, vitrinas, escaleras, etc., que casi ya no hay en México, y crear muebles de alta gama. No se pretende competir con los muebles chinos u otros".

De acuerdo con datos de Expo Habitat, la industria del mueble y diseño de interiores en México está integrada por unos 20,000 artesanos, empresas familiares y de todo tipo.

Muebleros y especialistas mexicanos han señalado que el sector "se ha visto afectado en parte por una creciente importación de madera del 83 % del total, sobre todo de Estados Unidos".

Esto porque no se están explotando los bosques de México, donde hay 21 millones de metros cúbicos para su explotación.

FORTALECER CRECIMIENTO

Marcos Gottfried, director de Expo Habitat, resaltó la importancia de fortalecer al sector del mueble y diseño de interiores, que este año espera crecer un 10 %.

En su edición 23, la expo presentó por primera vez un pabellón con cinco destacadas empresas italianas del mueble y diseño que mostraron interés de invertir en México.

En ese sentido, Giovanni Luca Atena, director de ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, declaró que "existe un mayor interés en Italia por estar presentes en el mercado mexicano y confió en que este año crezca un 10 % las exportaciones a México".

Destacó que el comercio entre México e Italia ha crecido en los últimos años a pesar de la pandemia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Italia es el décimo socio comercial de México en el mundo y el segundo en Europa.

Mientras que en 2022 la inversión directa de Italia en México ascendió a mil 900 millones de dólares, alrededor del 2.4 % de la inversión extranjera directa total.