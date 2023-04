Indiana Jones and the Dial of Destiny, se estrenará en el próximo Festival de Cannes

El próximo Festival de Cannes verá el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny, la nueva película de la saga del arqueólogo más famoso de la historia del cine, que se proyectará en primicia mundial el 18 de mayo.

Harrison Ford, que retorna al papel que le hizo mundialmente famoso, estará en el estreno y recibirá un homenaje excepcional del festival por el conjunto de su carrera, anunció hoy la organización en un comunicado.

La cinta, dirigida por James Mangold, llegará quince años después de la presentación, también en Cannes, de la anterior entrega, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

La película comenzará a proyectarse en salas el 28 de junio en Francia y dos días después en Estados Unidos.

La nueva entrega contará con el retorno de John Rhys-Davies en el papel de Sallah, como parte de un elenco que contará con figuras como Antonio Banderas, Mads Mikkelsen o Toby Jones.

La película competirá en la competición oficial del Festival de Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo.

El día del estreno, Ford, Mangold, Banderas, Mikkelsen y otros miembros del reparto subirán las escaleras del Palacio de los Festivales de Cannes entre los acordes de la icónica banda sonora que compuso John Williams para la primera entrega, Raiders of the Lost Ark (1981).

"En 1995 tuve el honor de venir a Cannes para presentar mi primer filme, Heavy, en la Quincena de Realizadores, 28 años más tarde, estoy orgulloso de volver con una película ligeramente más espectacular", indica Mangold en el comunicado.

En la filmografía del director hay títulos de temática tan dispar como Girl, Interrupted (1999), Kate & Leopold (2001), Walk the Line (2005), 3:10 to Yuma (2007), The Wolverine (2013) o Ford v Ferrari (2019).