Indagan 20 quejas por maltrato infantil

Está en curso una investigación en La Laguna por 20 quejas de supuesto maltrato infantil en contra de docentes de nivel básico que fueron notificadas a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) por parte de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHD).

El subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León, informó que la mayor parte de las denuncias se documentaron en los últimos tres meses, coincidentes con el ciclo escolar 2022-2023 que recién acaba de concluir.

El funcionario citó como ejemplo el caso de niño que sufrió una presunta quemadura en uno de sus brazos. "Nosotros no hemos hecho un estudio médico, dice la maestra 'es que se lo hizo en la resbaladilla' y dice la mamá 'no, me lo quemaron'. Otro caso que hay es que le quitan los zapatos y le pegan en los pies a los niños y checamos y no", apuntó.

Mencionó que mientras se concluyen las investigaciones, hasta ahora se han reubicado a tres docentes. Esto también para salvaguardar su integridad física pues hubo un caso de un maestro que recibió una agresión por parte de los padres de familia.

El subsecretario comentó que en alrededor de un 50 por ciento de las denuncias, ha tenido intervención el departamento Jurídico de la Subsecretaría. Adame de León, añadió que también han documentado otras quejas de padres y madres de familia porque las y los profesores son "muy estrictos" con los estudiantes.

Cabe hacer mención, que las autoridades educativas deben contar con un Protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato infantil, y mochila segura para las Escuelas de Educación Básica.

Con ello, se pretende dar a conocer a los docentes, directivos, personal de apoyo, padres y madres de familia y tutores legales, una manera de conducirse ante una situación de riesgo para el alumnado dentro o fuera del entorno escolar, así como unificar criterios que les permita anteponer el interés superior de la niñez y los adolescentes y generar condiciones propicias para el desarrollo de habilidades tanto sociales como académicas para el estudiantado.

Presunto maltrato infantil

Atención:

*Fernando Ulises Adame de León indicó que los derechos de los niños y niñas 'están primero que cualquier cosa', por lo que aseguró que estas situaciones se habrán de resolver con prontitud y se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de que se comprueben las supuestas acusaciones.

*Se deben establecer criterios de actuación y atención al interior de las escuelas de Educación Básica, que fortalezcan los mecanismos de prevención en la generación de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, salvaguardando la integridad física y psicológica de la comunidad escolar, apegado a los derechos humanos.