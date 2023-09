Incumplen regidores de Torreón con reglamento, hay comisiones que no sesionan ni una vez al mes

En el Cabildo de Torreón, 17 de las 29 comisiones que hay en total incumplieron el reglamento del Municipio, al no sesionar al menos una vez al mes, mientras que, en Matamoros, todas las comisiones incumplieron el reglamento al no sesionar dos veces por mes, como lo marca su normativa.

Las organizaciones que conforman Regidor MX Laguna presentaron el reporte semestral de evaluación del Cabildo de Torreón y Matamoros que comprende el primer semestre de 2023.

El director del CCI Laguna, Marco Zamarripa, señaló que la comisión que más proyectos presentó fue Gobernación y Reglamentación, y en total se contabilizaron 26 proyectos de acuerdo en Torreón.

"Al hacer un balance del desempeño entre las últimas evaluaciones, encontramos algunos aspectos que mejoraron, ya que hubo menos comisiones que incumplieron el reglamento de sesiones, y hubo menos votaciones divididas. Donde hubo un retroceso fue en las participaciones efectivas, porque pasaron de 23 a solo 9", explicó.

Del municipio de Matamoros, solo se pudo hacer el ejercicio parcialmente, porque mucha de la información no es pública y las solicitudes de información y llamadas que han hecho al municipio no han sido satisfactorias, incluso los portales del ICAI están rotos.

Dijo que este ejercicio, al igual que los anteriores, tiene por objetivo vigilar y monitorear el cumplimiento de las funciones del Cabildo y de las comisiones edilicias, así como promover un gobierno abierto a la participación ciudadana. Para la construcción de este reporte se requirió de elaborar múltiples solicitudes de información, ya que mucha de la información pública de oficio no se encontró en los portales oficiales.

Armando Paredes, representante del Observatorio Educativo de La Laguna, dijo que el desglose de la dieta del cuerpo edilicio del municipio de Torreón tiene un costo mensual bruto para síndicas y regidores de 64 mil 281.60 pesos, mientras que a síndicos y regidores del municipio de Matamoros, una dieta mensual bruta de 49 mil 846.50 pesos.

Jesús Prado, representante de Alzando Voces, habló de las participaciones en cabildo, dijo que contabilizaron únicamente las participaciones que fueron a voz propia y aportaron valor al tema que se estaba tocando en el momento de emitir la participación. En Torreón, solo seis ediles tuvieron al menos una participación; el resto, ninguna. Para el municipio de Matamoros no fue posible realizar este ejercicio ya que, las sesiones de cabildo no son trasmitidas por medios digitales y además no se solventaron solicitudes de información. Además, comentó que durante el periodo del reporte, hubo un total de 8 inasistencias en el municipio de Torreón y 9 en Matamoros.

Aldo Valdés, representante de Unión Allegro, abordó la comunicación efectiva entre ediles y ciudadanos, en Torreón se atendieron el 100% de las llamadas, en cuanto a los correos electrónicos enviados se contestaron 13 y por medio de redes sociales se obtuvo la respuesta de 11 ediles. En cuanto a Matamoros los resultados fueron muy bajos ya que, solo se atendió una llamada, un solo correo electrónico y solo 6 ediles respondieron por medio de sus redes sociales oficiales.

TEMAS EN SESIONES

Comentó que los temas principales en sesiones de Cabildo de Torreón fueron hacienda y tesorería; inspección y verificación; leyes y reglamentos; y patrimonio inmobiliario, mientras que lo menos mencionados fueron movilidad urbana; salud; derechos humanos; y emprendimiento. En Matamoros los temas más mencionados fueron hacienda y tesorería; patrimonio y cuenta pública; educación; arte y cultura; y designación de fechas y recintos mientras que los que menos se mencionaron fueron movilidad urbana y seguridad pública.

Karla Barrios, colaboradora del CCI Laguna, habló de las asistencias de regidores a sesiones de comisiones y el total de reuniones celebradas. En cuanto a las donaciones y apoyos económicos, en el municipio de Torreón se aprobaron más de 9 millones de pesos por este concepto hasta la fecha de corte.

Zamarripa dijo que los ciudadanos tienen derecho a saber, además que la transparencia favorece la rendición de cuentas y permite al ciudadano vigilar el desempeño de sus representantes e instituciones. "Insistimos en las propuestas, como permitir la participación ciudadana con voz en las sesiones de cabildo y comisiones, iniciar un monitor de cabildo para el Cabildo de Matamoros", comentó.

Las organizaciones participantes invitaron a que más asociaciones se sumen a estos ejercicios de rendición de cuentas que ayudan a fortalecer la democracia a nivel municipal. El reporte semestral se puede descargar en https://ccilaguna.org.mx/regidormxlaguna