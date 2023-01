Inconforma aumento de tarifas en estacionamiento del Mercado Abastos en Torreón

Clientes y locatarios del mercado de Abastos de Torreón están inconformes por los exagerados aumentos en las tarifas de estacionamiento que entraron en vigor esta semana, lo que además consideran injustificado por la suciedad y falta de orden que caracteriza a este lugar.

Para los clientes la tarifa aumentó 50 por ciento, pues pagaban 10 pesos y ya son 15; para los locatarios y bodegueros, el pago de pensión se incrementó 300 por ciento, es decir de 130 a 400 pesos mensuales por vehículo.

Personas que tienen la necesidad de acudir hasta tres veces por semana para comprar mercancías y surtir sus pequeños negocios han visto seriamente lastimado su bolsillo, al igual que los dueños de bodegas que tienen varias camionetas o vehículos para reparto al incrementarse considerablemente el gasto por la utilización del estacionamiento.

Algunos clientes comentaron que no se justifica esta medida, pues la directiva del mercado lo tiene muy sucio y descuidado, los cajones de estacionamiento no están delimitados y no se respetan, pues se permite que se queden otros en doble fila y obstruyen el paso.

Enrique Sandoval, gerente de la Inmobiliaria Abastos dijo que esa es una situación “interna” y que no estaba autorizado a dar información, negándose con ello a explicar los motivos de estos aumentos que tomaron por sorpresa a los propios comerciantes del mercado.