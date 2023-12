Incomodidad de Peso Pluma ante el sexy baile de Anitta se hace viral

Peso Pluma vivió un momento de tensión en su más reciente presentación junto a la brasileña Anitta. El cantante de corridos tumbados, quien se convirtió en la persona más googleada en México este 2023 participó en el concierto TikTok In the Mix.

Doble P, como también se conoce a Emilio Hassan Kabande Laija, debutó su más reciente canción "Bellakeo", una colaboración con Anitta que recién vio la luz el pasado 7 de diciembre y cuyo video acumula más de 4.5 millones de visualizaciones en YouTube.

En la presentación que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el cantante se mostró nervioso e incómodo. Videos compartidos en redes sociales muestran la reacción que tuvo el Jalisciense cuando Anitta se acercó para "perrearle".

La cantante, quien lucía un enterizo traslucido con lencería brillante, se acercaba para bailar cerca de Peso Pluma, quien no dudaba en mantener cierta distancia y evitar hacer contacto visual. El detalle no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales que no dudaron en burlarse con memes de Peso Pluma.

La transmisión del evento TikTok In the Mix estuvo disponible on demand el pasado 10 de diciembre. También participaron artistas como Niall Horan, Cardi B y Charli Puth.

En redes sociales como "X", los usuarios han compartido algunas imágenes cómicas que retratan la reacción de Peso Pluma durante el debut de su colaboración con Anitta: "Bellakeo".

Algunos internautas no dudaron en traer a colación a Nicki Nicole, la argentina que se robó el corazón del cantante de corridos tumbados y con quien ha presumido fotografías en su cuenta de Instagram. De hecho, la pareja debutó en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023, celebrados en noviembre de este año.