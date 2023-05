La Laguna de Durango, bajo incertidumbre por la extinción del Insabi

La Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en la región Laguna de Durango consideró que con la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hay incertidumbre laboral pues hasta ayer, no había información oficial por parte de las autoridades locales ni estatales hacia las y los trabajadores con contratos Insabi.

Además, la secretaria general, Rafaela Zapata Morales, dijo que estarán pendientes a la posible participación que pudiera tener el estado de Durango en el programa del IMSS-Bienestar, así como a las reglas de operación, sobre todo para garantizar que no se vulneren los derechos laborales que actualmente tiene la base trabajadora.

“Hasta ahorita no tenemos nada oficial por parte de las autoridades estatales, yo no puedo aventurarme a confirmar algo que todavía no lo tenemos, pero que sí hay posibilidad de que pase, sí la hay, nosotros estaremos al pendiente y más con nuestros compañeros agremiados, dándoles la seguridad y la tranquilidad de que aunque este programa esté en Durango, van a seguir con sus mismas garantías y derechos laborales”, precisó.

Coincidente con la eliminación del Insabi, la líder sindical añadió que hay unos nueve trabajadores de la salud (entre personal médico y de enfermería) que pese a que ya se habían presentado a trabajar en las unidades médicas, fueron llamados por las autoridades locales para decirles que no había sido autorizado su contrato Insabi.

Dijo que algunos de ellos empezaron a trabajar desde el primero de abril de este año. Uno de los centros laborales es el Hospital General de Gómez Palacio.

“Yo tengo la información por parte de los mismos compañeros que no han firmado ningún contrato pero que sí empezaron a trabajar. Aquí la verdad lo injusto es que se les convoque, los ilusionen, que trabajen y que después ya no tienen la aceptación, el contrato”, apuntó. Indicó que después de que recibieron dicha notificación, las personas ya no se presentaron a trabajar y que ahora están buscando que se les pague por los días laborados.

Por su parte, Luis Millán, subsecretario de Prevención, Organización y Administración para la Salud en Durango dijo ayer que habrá que revisar la reforma a la Ley General de Salud en la que se extingue al Insabi y se da entrada al IMSS-Bienestar, pues consideran que esta nueva política del gobierno federal tendría que venir a apoyar al sector salud en México.

El funcionario del estado indicó que analizarán cuáles serán las reglas o condiciones que la Federación pondrá a los estados de la República Mexicana.

“En el caso de Durango, me parece que tendremos que ser muy cautos y sobre todo buscar ante todo, el beneficio de la sociedad en lo que a salud refiere y por supuesto también el cuidado de todos los trabajadores que en nuestra institución laboran”, mencionó.

Millán dijo ayer que le tocará al “tiempo o a la sociedad”, juzgar si la desaparición del Insabi es un retroceso o un avance. Agregó que a Durango con el Insabi “le ha ido muy bien, hemos tenido todo el apoyo”.

Dio a conocer que este año se formalizaron 771 contratos de Insabi en el estado de Durango (325 para La Laguna) y aseguró que con la extinción del Instituto, el personal de salud no tendrá mayor problema pues firmaron su contrato laboral con vigencia del 31 de diciembre de 2023, además de que su salario ya está presupuestado.

Con la transición del Insabi al IMSS-Bienestar, el funcionario comentó que esperan que la Federación siga considerando dichos recursos humanos, pues son de gran necesidad para las diferentes unidades de salud de la entidad.

Es importante mencionar con la reciente reforma a la Ley General de Salud, se dieron por concluidas todas las convocatorias del personal de salud establecidas por el Insabi. "En las próximas semanas se dará a conocer una nueva plataforma para la participación del personal médico, paramédico, y grupos afines, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud", señaló el Instituto de Salud para el Bienestar en sus redes sociales oficiales.