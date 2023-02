Incertidumbre genera recesión económica en región Centro de Coahuila

La incertidumbre de la población por la crisis que vive Altos Hornos de México (AHMSA), genera una contracción en la economía regional, pues los habitantes de la comunidad buscan ahorrar y reducen sus compras por miedo a que se registre un colapso y se queden sin dinero, consideró la Cámara Nacional de Comercio de Frontera.

El presidente del organismo, César Orlando Chávez, explicó que el aumento en ventas y servicios por el día de San Valentín, fue escaso.

Consideró que los consumidores tienen un comportamiento de temor y más prudente a la hora de hacer compras o consumos, porque temen que la crisis se agudice.

La situación de AHMSA no sólo afecta a la siderúrgica y sus trabajadores. Empresas proveedoras y prestadoras de servicios tienen también problemas porque Altos Hornos no les paga lo que les debe y no hay nuevos contratos que permitan que haya flujo de capital, dijo.

Agregó que los obreros de AHMSA tienen ingresos restringidos porque no hay bonos de producción, horas extras y pagos por diferencias de turno, así que compran menos para sus hogares y eso repercute en los comercios, que tienen menos ventas y eso termina por impactar sus ingresos.

A su vez los trabajadores y ex trabajadores de las empresas satélites de la metalúrgica enfrentan la misma situación o perdieron sus empleos y administran como pueden los recursos que tienen.

Ello repercute en el despido de personal y disminución de gastos de dichas compañías y de centros comerciales y tiendas locales por la disminución de circulante, dijo. Agregó que afectan a su vez a sus propios proveedores y a los empleados de éstos, reduciendo más el circulante en el sector comercial.