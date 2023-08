Inauguran en Veracruz la estatua más grande de Emiliano Zapata

Una escultura de bronce de siete metros y medio en honor al revolucionario Emiliano Zapata, que fue instalada en la comunidad de Rinconada en Veracruz, se convertirá en la estatua, incluyendo su pedestal, más alta del caudillo en México.

La efigie del artista Bernardo Luis Artasánchez Escultor fue inaugurada este martes en la comunidad de Rinconada del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Xalapa.

Se trata de una escultura de siete metros y medio de alto de bronce vaciado a la cera perdida, auspiciada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano de la Cultura. Fue colocada sobre un pedestal de seis metros con 40 centímetros.

De tal forma que tendrá una altura total de 13 metros con 70 centímetros que la convirtió en el monumento a Emiliano Zapata más alto de México.

"Creo que hoy en el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata es merecido dignificar su leyenda con un monumento de estas características. Veracruz es un estado agrícola por naturaleza y empata a la perfección con el lema de Tierra y Libertad, a lo cual yo añado Educación", expuso el artista de origen poblano.

(TWITTER)

Consideró que en estos tiempos de cambio y polarización que vivimos es necesario sentarnos a generar las mejores propuestas en cuanto a educación se refiere para que al paso de los años seamos un país más competitivo en lo individual y lo colectivo.

"No me refiero a contiendas personales y de grupos las cuales finalmente resultan estériles. Me refiero a la generación de seres e instituciones competentes como en su momento lo fue el General Emiliano Zapata a quien hoy honramos en el día de su natalicio", dijo.