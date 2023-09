Inauguran campo 'Raúl Allegre'

En una tarde memorable para el futbol americano en la Comarca Lagunera, ayer fue inaugurado el campo 11 de la Unidad Deportiva Torreón, el conocido popularmente como "Casco", que ahora estará dotado de pasto artificial y de un nuevo nombre, pues ahora será conocido como "Campo Raúl Allegre".

EN PRO DEL DEPORTE

Con la presencia del lagunero que ostenta dos campeonatos del Súper Bowl en la NFL, fue inaugurado este renovado escenario que permitirá a los laguneros, vivir experiencias más agradables dentro y fuera del emparrillado. "Este campo, que si más no recuerdo era el número 11, es donde me empecé a formar como deportista", fueron las primeras palabras del lagunero exjugador de la NFL, Raúl Allegre, durante la ceremonia realizada en la Unidad Deportiva de Torreón para inaugurar un campo con su nombre.

Para este evento se contó con la presencia del Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda; Alina Garza, directora del Instituto Estatal del Deporte y Alicia Guerrero, de la Unidad Deportiva de Torreón. Además de distintos equipos infantiles y juveniles de la región como Panteras, Gigantes, Rams y Vikingos de San Isidro.

"Muchas gracias a todos por estar aquí, es importante reflexionar. La seguridad tiene que ver con muchas cosas, y el deporte es una forma de combatirla. Torreón cumple 116 años y hemos dejado huella de muchos deportistas", compartió el Alcalde de Torreón.

Allegre fue campeón del Super Bowl XXI y XXV con los Gigantes de Nueva York, y analista de la NFL en medios como ESPN, Fox Sports y Televisa. Además de ser el fundador de la página Especialistas del Deporte. Méritos por los cuales fue reconocida su larga trayectoria con este nuevo escenario deportivo llamado "Campo de Futbol Americano Raúl Allegre Rodríguez".

"Aquí me forme en el futbol soccer. Jugaba dos veces a la semana en la Liga Universitaria y los domingos me levantaban para jugar a las 8. Felicito al patronato por el gran trabajo que hacen para impulsar el deporte. Estoy agradecido de todos los reveses y fracasos que tuve en mi carrera de la NFL. Pero uno nunca sabe, no se den por vencidos, porque muchas veces las cosas no van a salir como ustedes quieran, pero hay que perseverar y ser positivos. No eran mis planes salir de Torreón, pero el destino lo quiso y Torreón se quedó siempre en mí", dijo Raúl a un nutrido grupo de niños y jóvenes, quienes reconocieron con aplausos al ya histórico deportista lagunero.