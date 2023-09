Inai ordena al Banco del Bienestar abrir datos sobre el monto robado desde 2019

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Banco del Bienestar (BanBienestar) informar el monto robado desde 2019, y echó abajo la clasificación que por cinco años la dependencia pretendía hacer sobre los más de 194 atracos registrados a sus sucursales.

En abril, el banco encargado de dispersar los 600 mil millones de pesos de los apoyos sociales reservó el monto de cada robo y la sucursal afectada, con el argumento de que se entorpecería la investigación sobre 194 carpetas llevadas por el Ministerio Público. La medida fue contradictoria, pues hasta mayo de 2022 había entregado una lista de 82 asaltos por un monto total de 136.6 millones de pesos, más robos sin cuantificar, precisados con fecha y sucursal.

El pleno del INAI estuvo paralizado de marzo a agosto, por la negativa del presidente, de nombrar a un comisionado faltante, pero la Suprema Corte autorizó que sesionara con cuatro. Así, este mes, al responder al recurso de revisión RRA 4762/23, el BanBienestar insistió en su negativa de dar información con diversas excusas, desde que se podría afectar el debido proceso y el secreto bancario, que se encuentran abiertos procesos administrativos, incluso afirmó que esa información podría ser utilizada "para la comisión de nuevos delitos".

Sin embargo, el pleno del INAI resolvió que no hay argumentos para negar la información y dio al banco diez días hábiles para entregarla."No resulta procedente la reserva invocada por el sujeto obligado y porque no se advirtió de qué forma la entrega de los datos referidos vulnerarían las investigaciones realizadas por las autoridades competentes. Máxime que se localizaron indicios de que en anteriores ocasiones se ha entregado información similar por parte del sujeto obligado", concluyeron los comisionados del INAI.

En marzo, López Obrador, en su conferencia de prensa, aseguró que los bancos que él fundó no tenían problemas de inseguridad."No hay asaltos, o sea, porque es dinero del pueblo, es dinero de la gente", dijo. El 13 de julio, al ser cuestionado sobre una denuncia por fraude a los cuentahabientes, insistió en eso. "No se ha perdido nada, no se ha perdido absolutamente nada. Yo ando todo el tiempo recorriendo el país y no tengo una sola queja", expresó.

SE ATORA CONSTRUCCIÓN DE SUCURSALES

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió terminar 2 mil 774 sucursales del Banco de Bienestar en julio, a la fecha aún le faltan 544. Según el portal de Programas para el Bienestar, cuyos montos se distribuyen mediante el banco, hasta septiembre han abierto 2 mil 230 sucursales.