IMSS Coahuila ilumina edificios de verde para conmemorar el Día del Niño y de la Niña

Con el propósito de refrendar su compromiso con la salud de la población infantil y con motivo del Día del Niño y de la Niña, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila iluminó en color verde algunos de sus edificios.

El titular del IMSS en Coahuila, el doctor Leopoldo Santillán Arreygue, explicó que desde el 24 de abril, algunas unidades médicas y administrativas en la entidad cuentan con color verde para generar conciencia sobre el tema, tal es el caso de la subdelegación, guardería ordinaria, Unidad de Medicina Familiar No. 73 y 91 de Saltillo; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 y el Centro de Seguridad Social de Monclova.

En Torreón, se iluminó de verde la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71. También la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 87, de Ciudad Acuña y el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 27, de Palaú.