IMSS Coahuila aplica vacuna contra COVID-19 a menores de 5 a 11 años en Saltillo y Torreón

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, las unidades de medicina familiar (UMF) No. 91 y 73 de Saltillo así como la UMF No. 80 de Torreón, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, cuentan con módulos para la aplicación de vacuna pediátrica contra COVID-19, marca Pfizer, las cuales se encuentran a disposición de la población -sea o no derechohabiente- en horario de 8:30 a 14:00 horas.

El jefe de enfermería en salud pública, licenciado Jesús Armando Seca Rivas, explicó que para acceder al biológico, es necesario que el menor acuda acompañado de un tutor a los módulos de PrevenIMSS, y presentar el expediente de vacunación impreso, generado a través del portal mivacuna.salud.gob.mx.

Las acciones se realizan con apego a las medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19, por lo que se solicita que las personas porten cubrebocas para evitar el riesgo de enfermar, procurar el lavado de manos o aplicación de alcohol en gel al 70% y mantener sana distancia.

Abundó que no se tiene una fecha estimada del período en el que permanecerán abiertos estos módulos, razón por la que es importante que quienes tengan hijos que aún no se hayan vacunado, o que requieran un refuerzo, acudan a la brevedad.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, se ubica en Bulevar V. Carranza, esquina con Hinojosa; la UMF No. 91 en Bulevar Museo del Desierto No. 25, colonia Saltillo 2000; la UMF No. 73, en Pablo de Mejía No. 525 de la Zona Centro de Saltillo. Mientras que la UMF No. 80 se localiza en Bulevar Constitución en el Centro de la ciudad de Torreón.