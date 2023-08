Imputan a Donald Trump por tratar de revertir resultados electorales en Georgia

El gran jurado que investiga los supuestos intentos de revertir el resultado electoral en Georgia, Estados Unidos, de las elecciones de 2020, presentó al juez 10 acusaciones, sin que se sepa de momento si el expresidente Donald Trump es acusado.

De acuerdo con las cadenas CNN, Fox News y NBC News, y medios como The New York Times, el Gran Jurado del condado de Fulton, donde se lleva el caso, entregó la documentación después de la comparecencia de testigos. Sin embargo, la acusación está sellada y se prevé que no será sino hasta dentro de algunas horas que se den a conocer detalles.

La secretaria judicial del condado de Fulton, Che Alexander, confirmó a los periodistas congregados en su oficina que hay 10 acusaciones del gran jurado, pero evitó decir quién fue acusado, informó CNN.

No obstante, la cadena Fox News adelantó que entre los acusados se hallaría Donald Trump.

Los fiscales de Georgia acusan a Trump de tratar de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado sureño, donde ganó Joe Biden, y este mismo lunes llamaron a sus testigos a declarar ante un gran jurado.

De ser acusado formalmente, sería la cuarta inculpación en menos de seis meses contra Trump, claro favorito entre los republicanos para la nominación de cara a las presidenciales de 2024.

Los expertos jurídicos pronostican que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, recurrirá a una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas, y prevé penas de entre cinco y 20 años de prisión.

Entre los testigos, dos excongresistas demócratas y el exvicegobernador republicano de Georgia testificaron ante el gran jurado.

Previendo que será imputado, Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra uno de los testigos: el exvicegobernador republicano Geoff Duncan, diciendo que "no debería" declarar en el caso. Y volvió a atacar a la fiscal, a quien acusó de "sólo querer 'agarrar a Trump'". Además reiteró, sin pruebas, que fue víctima de un fraude en Georgia en 2020 en beneficio de Biden. Sin embargo, rechazó haber querido manipular el resultado. "No manipulé nada", afirmó.

La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que "encontrara" como fuera las aproximadamente 12 mil papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.

En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente sino que designan a grandes electores de cada estado, que serán quienes voten por uno u otro candidato.