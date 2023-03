¡Impresionante! Selena Gomez comparte fotografías sin gota de maquillaje

Selena Gomez es una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, la artista sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales luego de compartir un par de fotografías en donde aparece sin gota alguna de maquillaje.

Las imágenes de la cantante sorprendieron, y es que, aunque no hay dudas de que Selena es por igual de bella maquillada o no, aun así la intérprete de Same Old Love luce muy distinta.

Entre los comentarios de los usuarios, algunos señalaron que si se encontraran con Selena en la calle les sería difícil reconocerla.

Cabe destacar que Selena es muy influyente en el mundo de la belleza y el skincare, ya que cuenta con su propia marca llamada Rare Beauty, la cual ha resultado un éxito en ventas, pero algo que la caracteriza es que ofrece productos que resaltan la belleza natural de quien use sus bases y labiales.