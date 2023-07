Impiden a sacerdote imponer santos óleos

Trámites burocráticos impiden que María Auxiliadora, víctima de la explosión de su vivienda en Gómez Palacio, recibiera la unción de los enfermos antes de morir.

El sacerdote Rafael López, perteneciente a la Diócesis de Torreón, externó su malestar y la falta de conocimiento por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), particularmente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71, en donde le impidieron el paso y le negaron a la joven madre ese derecho que dijo, es universal.

Fue alrededor de las 13:00 horas de este sábado, que los familiares de María Auxiliadora, se comunicaron con Rafael López, sacerdote de la Diócesis de Torreón, con la intención de que le diera la unción de los enfermos debido a que su estado era muy grave.

En cuestión de minutos, el sacerdote, con su biblia, estola y los santos óleos, en mano, trató de ingresar para dar ese auxilio espiritual a la paciente, sin embargo una policía de la Guardia Nacional, le negó el paso.

"Le presento el número y el nombre y me dijo 'no puede pasar', argumentando que los familiares deben de tramitar un permiso especial para entrar. Me traté de comunicar con la familia y no me contestaron, y le dije déjeme entrar porque la familia me está esperando, y es cuando me mandan mensaje diciéndome que acaba de fallecer", dijo molesto desde las afueras de la institución de salud.

"Si me hubieran dejado entrar sí hubiera alcanzado a darle los santos óleos", comentó.

López, aseguró que no es la primera vez que se ofrece este servicio a los fieles, sin embargo reconoció que algunos sacerdotes han pasado por algo similar.

"A cada rato veníamos al Seguro, no me había tocado, vino un padre a auxiliar a un enfermo, lo atendió y lo regañaron porque no tenía el permiso".

De acuerdo con el sacerdote católico, esta atención que se pretende dar a los enfermos, "es un derecho humano establecido en la Ley, establecido por el Gobierno, de que todo los enfermos tienen el derecho de recibir atención espiritual. Es un derecho universal", insistió.

Mencionó que es una falta de conocimiento por parte de los elementos que se encargar del orden en la institución. Por esta situación pide mayor sensibilidad a las autoridades del Seguro Social.

"Que sean más sensibles, nuestros feligreses también requieren de atención espiritual y no por un trámite no les vamos a brindar ese servicio espiritual", recalcó Rafael López.

La actuación de los elementos de seguridad fue más allá de impedir el acceso al sacerdote, pues también trataron de impedir el trabajo que realizaba el representante de El Siglo de Torreón, quien se encontraba tomando una serie de fotografías al exterior al sacerdote Rafael López, argumentando que no estaba permitido.

Incluso, la elemento exigió mostrar las fotografías que había tomado del exterior, pese a que el representante de este medio de comunicación se presentó como tal.