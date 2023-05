IMM Gómez Palacio ofrece diversos talleres para las mujeres

Con la finalidad de dotar de herramientas a las mujeres gomezpalatinas que les permitan ser autosuficientes, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del Instituto Municipal de la Mujer, pone a su alcance una serie de talleres con los cuales podrán desarrollar alguna habilidad o aprender un oficio que posibilite nuevos beneficios para su economía.

Leticia Soto Soto, directora del Instituto Municipal de la Mujer, manifestó que, por indicaciones de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, se han abierto estos espacios de ayuda y enseñanza a las mujeres gomezpalatinas del área urbana y rural, con el fin de que aprendan un oficio y puedan allegarse recursos con los cuales la economía de sus hogares se vea fortalecida.

Lo anterior forma parte de las acciones de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género que lleva a cabo el Instituto Municipal de la Mujer, en su eje de fortalecimiento a la Agencia Económica de las Mujeres, es por ello que se desarrollan estos talleres para que adquieran herramientas para incorporarlas al empleo o al emprendimiento, promoviendo así el que sean autosuficientes en el ámbito económico y tengan mayores posibilidades de romper los círculos de violencia.

Los talleres que se imparten son: uso del idioma inglés, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Chocolatería para Mesas de Snacks, Piñatas para Eventos y Maquillaje.

Las clases de inglés se imparten de lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 pm, Tecnologías de la Información y Comunicaciones al emprendimiento tiene un horario de 11:30 am a 1:30 pm, ambos en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer; los demás talleres son impartidos a las 10:00 am en diferentes comunidades rurales del municipio de Gómez Palacio.