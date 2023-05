Imágenes del arranque de la gira mundial de Beyoncé impactan en redes; piden que venga a México

La cantante estadounidense Beyoncé arrancó este 10 mayo su gira mundial Renaissance con la que cantará en un total de 57 fechas en diferentes países alrededor del mundo. Aunque hasta el momento no se han confirmado fechas en México, hay rumores que apuntan a que la intérprete de Single Ladies podría visitar tierra azteca en los últimos meses del 2023 o a principios del 2024.

Ante la expectativa de los fans, en redes sociales comenzaron a circular varios videos de la primera presentación de Beyoncé de su nueva era musical, y es que marca el regreso de la artista a los escenarios a una gira mundial como solista, puesto que la última vez que lo hizo fue con el The Formation World Tour en el 2016, gira que sirvió para promocionar su álbum Lemonade, mientras que en 2018 se fue de gira junto a su esposo, el rapero Jay-Z en la denominada On the Run II Tour.

La nueva gira de Beyoncé ha sorprendido por la calidad en su producción, los visuales, el vestuario y la magnitud del escenario.

El espectáculo está lleno de referencias a la cultura del ballroom, y como protagonista están las coreografías, algo que ha caracterizado a la estrella. Además, se pueden apreciar también la presencia de otros elementos como elevadores y plataformas.

Cabe señalar que entre los países en los que está confirmada la visita de Beyoncé se encuentran Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia y Reino Unido, por mencionar algunos.

FANS REACCIONAN

PIDEN A BEYONCÉ EN MÉXICO