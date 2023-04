Iluminan de verde hospital del IMSS número 7 en Monclova por Día del Niño

El Hospital General de Zona con Medicina Familiar (UMF/MF) número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social iluminó con luces verdes la torre A del nosocomio como conmemoración por el Día del Niño.

El IMSS informó que en todo Coahuila fueron iluminados sus edificios en color verde para conmemorar el Día de la Niña y el Niño.

Desde el 24 de abril, algunas unidades médicas y administrativas en la entidad cuentan con color verde. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

A través de un comunicado, el titular del IMSS en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, explicó que desde el 24 de abril, algunas unidades médicas y administrativas en la entidad cuentan con color verde para generar conciencia sobre el tema.

Explicó que los inmuebles con iluminación led verde son la subdelegación, la guardería ordinaria y UMF No. 73 y 91 de Saltillo; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 y el Centro de Seguridad Social de Monclova; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, en Torreón, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 87, de Ciudad Acuña y el HGSZ No. 27, de Palaú.