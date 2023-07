IFL: Integración educativa y formación humana

El Instituto Francés de La Laguna, fundado hace 84 años, destaca por su integración educativa, sus valores y sus instalaciones de calidad, según lo mencionado por su director general, Julián Roberto Martínez Sánchez.

El Instituto forma parte de la organización La Salle mundial, que cuenta con instituciones educativas en 80 países y casi un millón de alumnos desde preescolar hasta universidad, destacando por su formación y objetivos ideológicos y educativos cimentados.

“Algo destacable es cómo nosotros hablamos de una formación humana-religiosa, pero no exclusivamente religiosa-confesional. Sí, somos católicos, y muchos, diría que la mayoría de nuestros maestros, son católicos, pero no es exclusivo. No por ser de otra denominación religiosa estás excluido de nuestra institución”, explica el Director general.

Actualmente, la Institución es consciente de la diversidad de ideas, formación y creencias que hay alrededor del mundo y lo afronta con una apertura ideológica. “Hay un interés por integrar nuestra educación. Hace cuatro años, el Papa Francisco convocó a lo que él llamó ‘Pacto Educativo Global’, que significa estar abiertos a dialogar con todos los agentes educativos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

“Es importante estar en diálogo porque tenemos que preocuparnos por la educación de las nuevas generaciones”, enfatiza Martínez Sánchez. Esta atención a los estudiantes se da gracias al esfuerzo de los profesores y demás personal activo del Instituto Francés de La Laguna.

Aunque la mayoría de los maestros son católicos, la institución está abierta a alumnos de diferentes religiones y culturas. Se fomenta la integración educativa y se ofrecen becas y descuentos en las colegiaturas para permitir que todo tipo de alumnos puedan acceder a la educación.

Además, se cuenta con una Preparatoria nocturna con cuotas muy bajas para brindar oportunidades a aquellos con situaciones económicas complicadas. El Instituto ofrece programas especiales, algunos de los cuales son regulados desde el Centro de la organización en Monterrey y en el cual se destaca la formación a través del deporte, no con el objetivo de formar grandes estrellas deportivas, sino para inculcar la disciplina. Anualmente se realizan los juegos lasallistas, en los que participan instituciones lasallistas de la región.

Entre los objetivos del Instituto, se encuentra buscar que los jóvenes sean críticos de sus propias realidades y respetuosamente críticos de su familia, maestros y colegio. Los valores de respeto, dignidad e integridad son fundamentales en la formación de los alumnos.

“Uno de los retos que tenemos es hacer conciencia crítica en nuestros alumnos y tenemos que ser lo suficientemente abiertos para descubrir que tiene sus formas y sus caminos de llegar al conocimiento”, afirma el director del plantel. Con su enfoque en la integración educativa, valores y calidad de instalaciones, el Instituto Francés de La Laguna se mantiene activo y continúa progresando en su labor educativa en la región.