Ian McKellen cumple 84 años

Ian McKellen ha ganado casi todos los premios que existen, en su gran vitrina solo falta un Oscar, pero ese reconocimiento no ha mermado el éxito en taquilla de sus películas y tampoco el cariño de los fans que lo consideran uno de los mejores héroes y villanos del cine de ficción.

Ian Murray McKellen nació en Burnley, Inglaterra, el 25 de mayo de 1939. Desde niño siempre amó la actuación y, aunque su debut fue un poco tardío (1961), a partir de entonces no ha parado.

Su vida privada ha sido hasta cierto punto pública. Defensor de los derechos de la comunidad LGBT, es un hombre que desde joven aceptó su orientación sexual, pero solo en privado. En algún momento declaró que le hubiera gustado declararse abiertamente homosexual antes de los 49 años, pero nunca es tarde para hacerlo.

Entre sus papeles más emblemáticos se encuentra "Magneto" de la serie "X-Men", uno de los mutantes más poderosos que han existido y que vive en el lindero de los buenos y malos. Su actuación para muchos fue emblemática y, aunque ya existe otro actor que interpreta al personaje en su juventud, la realidad es que aún no llega al poder interpretativo de McKellen.

Otra de sus interpretaciones más recordadas es como el mago "Gandalf" en "The hobbit" ("El Hobbit") y "The Lord of the Rings" ("El Señor de los Anillos"). Los fans de los libros de J. R. R. Tolkien aman la caracterización de este personaje y aún más el trabajo del actor británico.

Pero estas cintas no son el único trabajo de Ian, también destacan "The Dresser" ("El vestidor") junto a Anthony Hopkins, "Richard III" ("Ricardo III") junto a Robert Downey Jr., o "Mr. Holmes" ("El señor Holmes").

Con 84 años, Ian McKellen es todo un referente en la actuación y de hecho se ha especulado que tanto él como Patrick Stewart ("Charles Xavier") podrían regresar a sus papeles en "X-Men" lo cual sería una excelente oportunidad para demostrar nuevamente que los actores no tienen edad.