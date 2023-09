Humberto Zurita revela por qué no se casará con Stephanie Salas

El actor lagunero Humberto Zurita, habló en una reciente entrevista sobre los motivos por los que no llegará al altar con la actriz Stephanie Salas.

La pareja de famosos es una de las más celebradas, en especial, después del duelo que vivió Zurita tras la muerte de Christian Bach en 2019.

En una entrevista que ofreció el actor para la revista Tv y Novelas, señaló que aunque las personas insisten verlos casados, esto es algo que probablemente no ocurra.

Los planes de boda no ocurrirán pronto, pues señaló que: "Estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode", dijo.

Al parecer, casarse es algo que los fans de esta pareja tienen que descartar, pues el actor lo dejó muy claro:

"Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda", reveló el actor para publicación de espectáculos.