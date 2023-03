Humberto Zurita regresa a La Laguna para presentar la obra ¡Papito Querido!

Está de regreso en Torreón, su tierra, pues mañana jueves 16 de marzo se presentará en el Teatro Isauro Martínez (TIM) para brindar dos funciones de la obra ¡Papito Querido! Humberto Zurita es un hombre de teatro, un actor formado por grandes maestros laguneros como Rogelio Luévano. Apenas el pasado 15 de octubre, el elenco logró “sold out” en el TIM con esta misma comedia que ha llegado a las 50 representaciones, replicado el éxito alrededor del país.

“Afortunadamente, nos ha ido muy, muy bien. Estamos llenando casi todas las plazas, eso hace que volvamos de nuevo a Torreón. Hace poquito que estuvimos aquí, unos meses, y nos hicieron el favor de llenarnos las dos funciones. Por eso la decisión de regresar, y aquí estamos de nuevo, tratando de divertir y de entretener a toda la gente de Torreón”.

¡Papito Querido! es una comedia escrita por Rodolfo Rodríguez y dirigida, en este caso, por el propio Humberto Zurita, quien además interpreta a “Luis”, un hombre divorciado que se hace pasar por su esposa, porque los futuros suegros de su hija exigen que ella tenga padres casados. Será la noche del jueves cuando el actor lagunero suba al escenario acompañado por Stephanie Salas, Luis Gatica, Ivonne Zurita y Lambda García. Se ofrecerán dos funciones en el TIM, a las 19:00 y a las 21:00 horas. Los boletos están disponibles en la plataforma NewTicket.

“Creo que soy mejor dirigiendo que actuando, porque me comprometo mucho con la historia, conozco muy bien la historia, trato de conocer la carrera del autor que estoy tocando y de ver cuál es su intención cuando puso una obra de este tipo, de este género, como lo es la comedia. Luego, cuando hago mi trabajo de mesa con los actores, es el momento en que no solamente construyes personajes, si no construyes una muy buena relación con ellos. Yo soy de ese tipo. No me gusta imponer al actor nada, me gusta ver lo que el actor propone”.

Ante el género de la comedia, Humberto Zurita se percibe con cierta comodidad y alegría. Recuerda que inició su carrera profesional haciendo El Avaro de Moliere, uno de los grandes autores de la comedia, donde participó con el primer actor recientemente fallecido Ignacio López Tarso. En el caso de ¡Papito Querido!, Zurita trató de conservar el espíritu que Rodolfo Rodríguez impregnó a los personajes, por lo que hace la invitación al público para disfrute de esta obra y se dé la oportunidad de divertirse.

“La gente que no ha ido al teatro, vaya. Dese el gusto por primera vez de ir al teatro. Está haciendo mucho calor, venimos de una pandemia… vénganse a divertir, vénganse a pasarla bien, descubran en el teatro que no es ir a leer un libro, no es ese tipo de cultura, es una cultura de vida”.

Con grandes recuerdos de sus inicios en el Teatro Isauro Martínez y un entusiasmo por salir al escenario, el actor le habla a su tierra y le brinda homenaje a través de sus palabras.

“Yo quiero y amo a Torreón de toda mi vida. Regreso a Torreón todos los años. Aquí vivió mi madre hasta hace unos meses y estábamos dos o tres veces mínimo al año aquí en Torreón. ¿Cuánta gente no hay de Torreón ya en el medio artístico y en todos los medios? En todas las profesiones que hay en este país, hay gente de Torreón con mucho talento”.