'Hubiera deseado hacer historia hace siete meses', Gerardo Martino recuerda su paso por el 'Tri'

Durante su festejo con el Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino recordó su fallido paso por la Selección Mexicana: "me hubiera gustado vivir esto hace siete meses".

Esta semana, el Inter Miami se volvió el máximo ganador de la Leagues Cup y es que, con grandes jugadores en su línea, tales como Lionel Messi y Jordi Alba, y con la dirección de Martino, fue imposible para los otros equipos derrotarlos.

Sin embargo, en medio de su victoria, Gerardo Martino recordó su fallido paso por la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022, asegurando que le hubiera gustado llevar a México a la victoria, tal como lo hizo con el equipo de Miami.

"Los vaivenes del futbol, cómo uno estaba siete meses atrás, cómo puede estar ahora. Lamentablemente el futbol no siempre te da, a veces te quita, hubiera deseado hacer historia hace siete meses, pero no lo pudimos lograr. Me toca empezar acá y a la primera la pudimos lograr", comentó el 'Tata' para TUDN.

Tras esto, el argentino aplaudió las cualidades de sus nuevos refuerzos, asegurando que habían hecho un trabajo increíble.

"Con la llegada de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba es casi tener uno en cada línea para ordenar todo en la cancha, los tres dijeron que venían a competir y a ganar, vinieron a hacer el club más importante y uno puede pensar que a partir de ahí podemos hacer buenas cosas", sentenció.