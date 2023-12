Hoy inicia periodo de precampañas electorales

A partir de este 2 de diciembre de 2023 y hasta el 3 de enero de 2024 se desarrollarán en el Estado de Durango el periodo de precampañas electorales para diputaciones locales, dicho periodo tiene una duración de 33 días.

El Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), Roberto Herrera Hernández, informó que según lo establecido en el calendario para el Proceso Electoral Local 2023-2024; se contemplan los periodos de precampaña, intercampaña y campaña para la elección de diputaciones locales.

La precampaña iniciará el 2 de diciembre, de intercampaña el día 4 de enero del 2024, y la campaña hasta el 10 de abril del 2024.

También informó que se definieron los topes máximos de gasto de precampaña para el Proceso Electoral Local 2023 - 2024, por cada uno de los distritos electorales en el estado.

El Consejero Presidente del IEPC Durango, comunicó que las precampañas electorales tienen la finalidad de que partidos políticos realicen sus procesos internos de selección, para definir las personas que registrarán como sus candidaturas en la contienda electoral, y agregó que, las personas que aspiran a un cargo público, deberán realizar sus actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de su partido, de conformidad con la Ley, así como los Estatutos, Acuerdos y demás disposiciones que apruebe el partido político por el cual compiten.

Algunas de las actividades que no están permitidas en las precampañas son: realizar actos anticipados; incurrir en actos de calumnia electoral o de violencia política de género; solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por la Ley; no presentar el informe de gastos; exceder el tope de gastos establecido por la ley.

Herrera Hernández, afirmó que el personal que integra el IEPC Durango realiza múltiples actividades durante el periodo de precampañas y estará al pendiente de las situaciones que se presenten durante dicho periodo.