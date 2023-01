Hoy es el último día para realizar conversión de créditos Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó a las y los acreditados que este 10 de enero termina el plazo para convertir los financiamientos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos y evitar un incremento en 2023.

Es importante realizar el cambio, a través del programa Responsabilidad Compartida, luego que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el aumento de 7.82% que tendrá la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y a partir de lo cual, el Instituto deberá determinar el ajuste que tendrán sus financiamientos este año.

Los créditos no aumentan lo mismo que la inflación y mucho menos que el salario mínimo. Este incremento es de acuerdo a una medida interna llamada UMI, que se dará a conocer por el Directo General en los próximos días.

Es necesario hacer el cierre de sistemas de actualización el día de hoy, para que a partir del 15 de enero se tengan las cuentas actualizadas y dar esa ventana de 15 días de pago y regularización del mes de enero a los acreditados.

Las atenciones hoy en las 5 oficinas de Coahuila serán hasta que se atienda al último trabajador que llegue antes de las 2:30 PM, como todos los días, aun cuando haya fila, si el acreditado llega previo a las 2:30 PM a oficinas, será atendido. Todas nuestras oficinas han estado desde la semana antepasada trabajando horas adicionales para solventar la sobredemanda de atención que se tiene por este tema de la conversión a pesos.

Hay que recordarles a los acreditados que NO es necesario acudir a las oficinas, la conversión se hace desde micuenta.infonavit.org.mx, hay que crear una cuenta si no la tienen, o bien recuperar la contraseña si no la recuerdan.

Solo se necesita:

Acceder a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Elegir la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida.

Ingresar el estado y el código postal en donde se encuentra la vivienda.

Hacer clic en Trámite y seleccionar la columna de Responsabilidad Compartida.

Confirmar el trámite, guardar e imprimir el acuse con el monto de la mensualidad.

Para apoyar a las personas a convertir su crédito, el Instituto brinda asesoría a las y los acreditados en sus 89 Centros de Servicio Infonavit en todo el país.