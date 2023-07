Hospital Nuevo de Gómez Palacio tiene lineamientos para consultas de psiquiatría

El Hospital Nuevo de Gómez Palacio cuenta con dos psiquiatras para atender la demanda de pacientes con trastornos de salud mental. Sin embargo, el director de la clínica, Luis Fernando Zúñiga García, comentó que hay ciertos lineamientos que la población debe tomar en cuenta para poder agendar una cita con los médicos especialistas.

Señaló que las personas interesadas, primero deben acudir al primer nivel de atención (centros de salud) donde el personal verificará si cuentan o no con régimen de seguridad social (IMSS o ISSSTE). Si son derechohabientes, se canalizarán a sus unidades de adscripción y si no, comenzará el trámite para la cita y ello permitirá que las personas acudan con una hoja de envío al segundo nivel de atención, que en este caso, es el Hospital Nuevo, ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano. “Y ya se agendan las citas, porque empezó la gente, la población a llegar sin citas, sin orden, y no es que se les rechace pero si es una urgencia calificada pasan al servicio de urgencias y sino, pues se pasa a su clínica de adscripción o al primer nivel de atención”, apuntó.

El doctor comentó que los dos psiquiatras consultan a 14 personas diariamente por turno (matutino y vespertino) por lo que está saturada la agenda. Las principales atenciones son por intentos de suicidio, esquizofrenia y adicciones.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación y los mandatos de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos.

Agregan que también hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, indican que los trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales.