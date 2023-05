Hospital ISSSTE, con avance del 17 %

La obra del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE del ejido El Águila de Torreón, registra un avance físico del 17%, además de que ya arrancó el proceso para la adquisición del equipamiento que será de última generación, señaló ayer en su cuarta visita a La Laguna el director general del Instituto, Pedro Zenteno Santaella.

El funcionario mencionó que esperan que los últimos aparatos lleguen a finales de diciembre de este año o a más tardar en enero de 2024. En la instalación, tendrá que estar presente el cuerpo técnico y médico, así como los proveedores. Posteriormente, arrancará una capacitación de uso del equipo médico.

Zenteno Santaella informó que para la obra y el equipamiento se dio un anticipo de alrededor de mil millones de pesos. Detalló que ya está terminada la cimentación, además de que se tomaron las previsiones correspondientes para evitar que los trabajos de construcción se retrasen durante la temporada de lluvias.

Se espera que a finales de este mes de mayo, empiecen con el desplante de los edificios. "Vamos en tiempo, está pactada a 480 días, finales de marzo del 2024 esperemos que ya esté inaugurada la obra. No echamos las campanas al vuelo pero ahí vamos, avanzando bien", afirmó.

El director general del ISSSTE comentó también que ya tuvieron una primera reunión a nivel nacional para revisar la plantilla laboral de este nuevo hospital, que se calcula sea de entre 2 mil 400 y 2 mil 500 trabajadores en general. Para esta clínica, se requerirían cerca de 300 médicos especialistas.

El nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE de Torreón, tendrá una inversión pública de 3 mil millones de pesos y deberá entregarse el 24 de marzo de 2024.

El proyecto es en modalidad "Llave en mano", esto quiere decir que se debe entregar totalmente equipado y en perfecto estado de funcionamiento. En redes sociales, el director compartió que se busca que el nuevo hospital sea inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Pero que esté funcionando el hospital, porque, ¿cómo le hacían antes?, ponían el chingado hospital, ponían los equipos y no servía y no funcionaba porque no había personal. Hoy estamos comprometidos, es una responsabilidad del área médica, del área administrativa, de todos nosotros como equipo, de que se termine la obra civil, se equipe el hospital y esté la plantilla completa", mencionó.

ESPECIALIDADES

El hospital contará con 36 especialidades, incluida Oncología, 250 camas censables para hospitalización y 87 camas no censables para atención ambulatoria.

El terreno comprende diez hectáreas y el área de construcción del nuevo Hospital es de aproximadamente 41 mil metros cuadrados (m²) y 21 mil metros cuadrados de estacionamientos, explanadas y áreas al aire libre.

Con esta obra hospitalaria, se beneficiarán 1.2 millones de derechohabientes de los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango. Cabe hacer mención que hay un compromiso del director general del ISSSTE de estar en Torreón cada mes para supervisar los avances de dicha obra.

ABASTO DE MEDICAMENTOS

Por otro lado, Zenteno Santaella aseguró que a nivel nacional, el ISSSTE tiene un abasto del 94% mientras que en el caso particular de Coahuila, un 92%. Negó que en este rubro el país se encuentre en focos rojos. "Yo creo que ya es un foco amarillo, tendiendo a verde", afirmó.

Indicó que el abasto es muy dinámico pues depende de la estación del año además de que en la actualidad, entre tres y cuatro proveedores no han cumplido con el surtimiento, desde hace dos semanas. Citó como ejemplo la insulina y fármacos antihipertensivos.

"Y no los quiero ventanear pero hay algunos proveedores que no han cumplido porque ya hicimos la compra y no nos han surtido los medicamentos", comentó. Dijo que en el contrato, está estipulado que si fallan se harán acreedores a una sanción y que si no resuelven, se liberarán las claves para poder adquirirlas de manera local.

"Tenemos abasto todavía, no se ha agotado pero como dije, el abasto es dinámico y nosotros tenemos una planeación, ahorita todavía podemos soportar el tema pero si no lo hacen llegar pues podemos tener problemas con algún desfase en el surtimiento de medicamentos", concluyó.