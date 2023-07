Horóscopo diario: hoy, 24 de julio del 2023

Aries (21 marzo-20 abril).- En esta ocasión recibe críticas por parte de personas que considerabas tus amigos y ellos no se dan cuenta del daño que te están causando, lo importante es que te has dado cuenta y envías bendiciones para su camino y de esa manera tu futuro es mejor, por manejar la energía de una manera positiva.

Tauro (21 abril-20 mayo). - En este día tienes la oportunidad de hacer ejercicio que mucha falta te hace ya que has comido hasta decir basta y todavía mucho más inclusive hablando de postres has comido tanto que puede ser candidato a diabetes por el exceso de azúcares es mejor que te moderes.

Géminis (21 mayo-21 junio). - Las cosas no te han salido muy bien últimamente esto se debe a que no has visualizado lo que son tus acciones, si te crees más inteligente que los demás al paso del tiempo la gente se da cuenta y te deja solo. Es mejor qué te portes bien siempre.

Cáncer (22 junio-22 julio). - Este es un día de regeneración interna tendrás que enfrentarte con tus sentimientos más profundos y secretamente arraigados esto siempre produce tensión hasta que finalmente se logra una liberación de energía que realmente es oportuno para que superes todas las preocupaciones de sus días.

Leo (23 julio-22 agosto). - No te conviene que te dejes dominar por las emociones negativas como son la ira, el rencor, los celos, la venganza, el odio; porque difícilmente superaras las pruebas de tu destino. Este es un día para trabajar sobre estas emociones y liberarse de las ataduras de tu pasado, esta es una buena oportunidad.

Virgo (23 agosto-22 septiembre). - Aunque tú no lo creas, en este día dejas de lado el raciocinio y tu intuición y tu interés por temas esotéricos van a acaparar tu atención; confía en tus impresiones y tus corazonadas no estarán mal encaminadas, estarás acertado y déjate llevar por tus presentimientos.

Libra (23 septiembre-22 octubre). - En realidad, lo que te toca vivir será el resultado de tus acciones pasadas, si sembraste cosas positivas entonces vas a recibir cosas positivas, es probable que no seas consciente de tus errores del pasado y por ello puedes sufrir algún tipo de impedimento o problema durante este día.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre). - Las relaciones sentimentales en esta ocasión tienden a ser intensas y tienen un toque difícil ocasionado por celos o por malentendidos, procura evitar los escándalos porque pueden ser los ingredientes principales de que tu trabajo no resulte como tú lo has planeado. qué conviene actuar con diplomacia con las personas que trates.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre). -Referente a tu físico en esta ocasión tus órganos genitales se encuentran en un punto de vulnerabilidad por lo que pueden producirse infecciones inflamaciones u otros problemas ten cuidado de no ir a un baño público que esté sucio y procurar la mayor higiene posible para que todo resulte bien.

Capricornio (22 diciembre-21 enero). - Analiza y luego selecciona tus principales metas para esta semana, la energía bien dirigida y el trabajo perseverante serán la clave para obtener el éxito y como tú eres una persona tenaz, una persona que insiste demasiado lo más seguro es que lograrás tus objetivos

Acuario (22 enero-19 febrero). - Tu mundo emocional alcanza una estabilidad en estos días, todos tus sentimientos y emociones serán duraderos y firmes ya que no te gusta jugar con los demás, si tú seleccionas a una persona quieres que sea para siempre o el mayor tiempo posible; esto habla bien de tu fidelidad.

Piscis (20 febrero-20 marzo). - La relación con tu madre o con otras mujeres de tu familia será positiva, será óptima y podrás contar con su apoyo... recuerda que hay un estudio que se hizo en Europa, donde en las universidades por medio de un censo, encontraron que las personas que están bien con su madre tendrán mucho dinero y quién no se encuentre bien con la autora de sus días tendrá problemas económicos.