Horacio Pancheri asegura que le hackearon su cuenta tras insulto a Samadhi Zendejas

El actor Horacio Pancheri utilizó sus redes sociales para asegurar que su cuenta había sido hackeada, luego de que Samadhi Zendejas lo expusiera por haberla insultado.

Fue la mañana de este jueves cuando a través de su cuenta de Instagram la actriz expuso al argentino, después de que este le respondiera una historia asegurando que era una mujer fea.

"Estoy aquí, arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea", dijo en aquel momento.

Tras esto, cientos de usuarios se abalanzaron en contra del actor, criticándolo por la manera tan “espantosa” de referirse y de hablar de ella.

A varias horas de esto, el actor de telenovelas utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para señalar que su cuenta había sido hackeada y que en realidad él no fue el que le escribió eso a Samadhi.

"El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fue hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto", se podía leer en un comunicado.

"Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia", sostuvo.

A pesar de estas disculpas, usuarios no perdonan al actor y escribieron:

"Solo era asumir tu error y disculparte. Pero te faltaron huevos", "¡Nadie te cree! Claramente se ve que querías mandarle la historia a alguien más, no responderle a Samadhi… Pero como eres tan carente de materia gris, ni eso pudiste hacer y sales con estas excusas baratas", "Las personas que te conocen saben que eres un tóxico, ¿acaso no todas tus ex te acusan de vividor y tóxico?, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.