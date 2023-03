Homicidios en Guanajuato, por consumo de fentanilo y disputas del crimen organizado, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el alto número de homicidios en Guanajuato está relacionado con el consumo de fentanilo y la disputa del crimen organizado por el predominio en la entidad.

"En Jalisco, todos sabemos que opera un cártel, pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato, y por lo mismo, no hay el número de homicidios que hay en Guanajuato. En Sinaloa, ya sabemos también que opera un cártel, incluso, es donde más laboratorios clandestinos se destruyen, pero no hay homicidios porque no hay consumo, o no hay el consumo que se da en Guanajuato", explicó.

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

AMLO añadió que la disputa entre células del crimen organizado, por la distribución y venta de fentanilo en Guanajuato, es la principal causa de homicidios en la entidad, ya que hasta 80% están relacionados con esta problemática.

"El porcentaje mayor de homicidios en Guanajuato, y en el país, pero en Guanajuato en particular, tiene que ver con el enfrentamiento de bandas, en un 75, un 80% los fallecidos pertenecen a los grupos que se enfrentan por la defensa o el predominio de los mercados", refirió durante su conferencia de prensa.

"No es un asunto de que ya no ingrese o se distribuya el fentanilo en Estados Unidos, sino por qué hay consumo, o sea atender las causas, es lo que nos preocupa del caso de Guanajuato", aseveró.

En ese sentido, también informó que ya tienen identificadas las empresas que importan fentanilo, como parte de las acciones implementadas para controlar su uso, y algunas hasta tenían permisos de Cofepris.

"No tengo el dato (sobre cuántas son), pero varias, muchas, ya saben, incluso algunas hasta tenían representantes en Cofepris, o sea, gestores adentro de Cofepris, todo esto se ha resuelto y se ha consignado a funcionarios", explicó.

Refirió que el despido reciente de varios funcionarios en Cofepris tuvo que ver con la depuración de empresas vinculadas al tráfico de fentanilo. "En algunos casos sí", especificó.

Sin embargo, señaló que, aunque existe más control sobre el uso de fentanilo en el país, "de todas maneras ingresa y está autorizado que se utilice con fines clínicos, pero puede, es un trámite que puede ser evadido o puede haber corrupción", dijo.