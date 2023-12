Homicida de médico pasante no recibió la pena máxima

Erick Alan Andrade, joven pasante de Medicina, quien se encontraba prestando sus servicios en el Centro de Salud del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, fue asesinado en julio de 2022, al asistir a un paciente en un consultorio de dicha institución.

A más de un año de los hechos, su padre José Mauricio Andrade, detalló que no se obtuvo la pena máxima para uno de los hombres que le quitaron la vida a su hijo.

Expuso que la sentencia fue de 40 años en prisión, "uno de los responsables (...) uno de los que dispararon, uno de los asesinos, 40 años (...) para este tipo de delitos la pena máxima es de 50, se le dieron 10 años menos, 40 años, por su cooperación para identificar al cómplice", estableció.

Refirió que no ha sido fácil el proceso para que se haga justicia y ha resultado cansado y traumático, pero finalmente se logró la sentencia para uno de los homicidas de su hijo.

Sobre el otro responsable, comentó que no hay ningún avance, lo que se puede constatar en la carpeta de investigación, "inclusive no hay ni ficha roja ni absolutamente nada", agregó.

No obstante, no descartó que pudiera haber otros datos que no se hayan incluido a la carpeta de investigación.

"Es difícil, créame que la madre pedía pena de muerte y se entiende. Sabemos que la ley es así, hay un máximo aquí en México está por escrito y es de 50 para este tipo de delitos. Nosotros con 40 y la colaboración de él creo que nos deja, si no satisfechos al 100 por ciento, sí entendemos que es un logro, dado que el caso está viciado y de corrupción desde un inicio", complementó.

Vale la pena recordar que, en su momento, incluso hubo movilizaciones del sector médico y estudiantil, demandando que el caso no quedara impune y se tomaran medidas para evitar este tipo de hechos en el futuro, lo que orilló a las autoridades a retirar a los pasantes de zonas de riesgo.