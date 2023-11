Hombre denuncia a exesposa por acoso sexual y hostigamiento en Saltillo

Luego de ser citado en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Saltillo, tras ser denunciado por agraviar a su ex esposa, un hombre informó que presentará una denuncia por acoso sexual en contra de ésta, toda vez que se ha encargado de hostigarlo para provocar problemas entre él y su actual esposa.

Se trata de Gualberto, quien actualmente es residente de Canadá y acudió a Saltillo para asistir la graduación de uno de sus hijos, no obstante, debido a que fue citado, su estancia en la ciudad se extendió.

Recordó que fue hace cinco años que ambos se separaron y en el año 2019 se dictó la sentencia de divorcio.

Informó que fue ayer que acudió al centro para responder a la acusación de su exesposa de nombre Lilia Esmeralda por insultos y supuestas amenazas.

No obstante, fue en este lugar que manifestó que aunque sí hubo insultos hacia su exesposa, se debieron a que en las últimas semanas, ésta se encargó de acosarlo sexualmente.

Lo anterior, bajo la amenaza de que si no accedía, hablaría con su actual esposa para difamarlo.

Relató que actualmente ambos mantienen comunicación, debido a que tienen en común tres hijos mayores de edad, además de que aún se encarga del pago de la casa en la que vive su exesposa.

No obstante, expuso que fue el pasado 23 de octubre que la mujer se comunicó por celular para insinuársele sexualmente y debido a que él se negó, Lilia lo amenazó con difamarlo y denunciarlo ante las autoridades.

“Fue después que se comunicó con mi exesposa para contarle mentiras, por lo que le reclamé por celular y ella optó por denunciarme por insultos y amenazas”, dijo.

Por lo anterior, el 13 de noviembre la exesposa presentó la denuncia ante en el Centro de Justicia y Empoderamiento en Saltillo, donde al acudir a responder por ésta, le extendieron unas medidas de restricción a Gualberto.

“Son para que no tengamos contacto por celular o en persona, pero no tengo ninguna intención de buscarla, pues yo solo me comunicó con mis hijos y los veo fuera de la casa, porque la conozco y sé los problemas en los que me puedo meter”, dijo.

Añadió que tras explicar cómo sucedieron los hechos en el Centro de Empoderamiento, fue asesorado para presentar una denunciar en la delegación de la región sur de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Informó que en éste punto se le dio cita para mañana y acudir a presentar la denuncia por el delito de acoso sexual.

“Lo que quiero es que quede asentado el hecho y un antecedente, además me dijeron que con la denuncia a ella también le pueden poner una restricción para que no me llame, se acerque, o se comunique con mi actual esposa, pues por esos chantajes, lo peor que hubiera pasado es que me denunciara por violación”, dijo.