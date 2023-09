Histórico: CEDH Durango admite queja de un niño contra la Secretaría de Educación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atendió y admitió por primera vez en sus 30 años de existencia una queja presentada por un niño, quien solicitaba que se le garantizara el derecho a la educación junto con la de sus compañeros.

El tema se generó en la ciudad de Durango, donde el menor fue atendido en la Primera Visitaduría, tras el cierre de su plantel. La queja fue en contra de la Secretaría de Educación.

“Es la primera vez que recibimos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja de un niño y bueno eso significa una gran oportunidad de hacer un ejercicio, de un trato adecuado, un lenguaje accesible con personal especializado que tenemos en la comisión del departamento de Niñas, Niños y Adolescentes; no lo celebramos pero sí significa que la comisión estamos logrando uno de nuestros objetivos, ser más cercanos a la sociedad y desde luego abrirnos incluso a niñas ,niños y adolescentes”, explicó la presidenta Karla Alejandra Obregón.

Agregó que es la primera vez, en 30 años de trayectoria que tiene esta institución, en la que se recibe una queja de un niño y se admitió, pero además se activó un protocolo especial para informarle, en un lenguaje claro y apto para su edad, la medida precautoria emitida que se deriva de la queja que presentó y se está en espera del listado de los estudiantes para inscribirlos en otras escuelas.

“Hola, te escribe Alma Karina Aguirre Garcia, soy la primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, recibí tu queja que tan valientemente presentaste el dia 21 de agosto del año en curso, en la cual señalaste probables violaciones a tus derechos humanos por parte de personal de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, quiero decirte que reconozco tu valor para ejercer tus derechos por lo que acepté tu queja y le puse como número de expediente. Quiero platicarte que tu mamá te cuida y se preocupa mucho por ti, por lo que anteriormente había presentado una queja por los mismos hechos que tú y en contra de la misma Secretaría de Educación, por eso, con fecha al 22 de agosto de este año, decidimos juntar tu queja con la de tu mamá”, es parte del documento que se le envió al menor de forma que entendiera el trámite que se llevaría.

Por otra parte, la presidenta de la CEDH dijo que también se trabaja en el protocolo de actuación del operativo Mochila Segura, para que sea de fácil comprensión para los niños. En ese sentido, dijo que la Comisión no ha participado en ningún operativo en este nuevo Ciclo Escolar.

“Aún no hemos iniciado, no se nos ha hecho la solicitud; nosotros hicimos el acompañamiento con recomendaciones con todos los criterios de la corte (Suprema Corte de Justicia), se les comentó, incluso que el nombre de operativo se cambiara, que los niños participaran, la Secretaría de Educación, se hizo una encuesta, trabajamos un protocolo de actuación de manera conjunta con perspectiva de derechos humanos y bueno, hemos estado invitando a que no sea solamente como una acción aislada el cuidado o la revisión de mochilas, sino que sea una estrategia integral de educación para la convivencia y para la paz”.