Histórica medalla de oro para Selección femenil

on un tiro libre de Rebeca Bernal, México venció ayer 1-0 a Chile en la final del futbol femenil de los Juegos Panamericanos, dándole a México la medalla de oro por primera vez en su historia.

La defensora Bernal clavó un derechazo al ángulo a los 30 minutos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso para que el "Tri" se colgara la histórica medalla de oro en mujeres.

La Roja disputó una final inédita en el futbol panamericano con una jugadora de campo defendiendo el arco debido a que sus dos arqueras del plantel, Christiane Endler y su suplente Antonia Canales, regresaron a sus respectivos clubes europeos tras la semifinal.

Endler, una de las mejores del mundo en su puesto, se había comprometido con el Olympique de Lyon a sumarse esta semana a los entrenamientos. Canales, por su parte, viajó de urgencia al Valencia de España porque se lesionó la arquera titular.

Los clubes no están obligados a ceder a las jugadoras a los Juegos Panamericanos porque no es una competencia FIFA.

Como en el plantel de la Roja no había otra arquera, su técnico Luis Mena tuvo que improvisar con la delantera María José Urrutia - con el 9 en su casaca - para defender el arco.

"Para nosotras tampoco es algo gracioso jugar una final por un oro con alguien que no es arquera", dijo Urrutia. "Mis compañeras dieron todo para que no me llegaran tanto y traté de darlo todo dentro de mis capacidades".

En protesta por un episodio que dejó expuesta la falta de planificación de la dirigencia con el futbol femenil, las jugadoras chilenas se sentaron en el césped durante unos segundos cuando la árbitra pitó el inicio del partido. En las tribunas casi repletas, los fanáticos se pusieron de pie y aplaudieron. Incluso sus rivales mexicanas se solidarizaron.

El local apostó a defenderse lejos de su arco y evitar que las mexicanas probaran remates de media distancia. A su vez, Urrutia respondió bien al controlar varios tiros de esquina.

El plan resultó hasta que la defensora Fernanda Ramírez derribó a una rival en la puerta de su área. Bernal aprovechó la gentileza y clavó su derechazo al ángulo, imposible de atajar para la delantera del Colo Colo.

Para México, el oro panamericano sirve de envión para el devenir de su seleccionado tras una serie de malos resultados internacionales.

"Tomamos esta oportunidad para crecer mucho y también el equipo lo hizo muy bien al afrontar este reto", dijo el técnico Pedro López. "Fuimos partido a partido con mucha determinación y hoy lo logramos".

"Agradecer a los clubes de la Liga MX Femenil que nos ha permitido disponer de las mejores jugadoras y que mañana cada uno de esos clubes en México se llevan una medalla de oro y además 18 jugadoras en perfectas condiciones después de este torneo", dijo López al terminar el encuentro.

MOLESTIA DE LAS CHILENAS

Tras finalizar el partido, las jugadoras de Chile emitieron un comunicado en el cual expresaron "profundo malestar por los errores que llevaron a la ausencia de una arquera para este partido crucial".

"Desde el inicio de la competencia sabíamos que nuestras compañeras debían regresar a sus clubes", explicaron.

"Hacemos un llamado a la dirigencia y los clubes a revisar estructura, las condiciones y nivel de profesionalismo con el que se desarrolla y planifica las selecciones femeninas".

BRONCE PARA EEUU

Con goles de Amalia Villarreal y Claire Hutton, Estados Unidos venció 2-0 a Argentina y se quedó con la medalla de bronce.

Esta fue la segunda medalla que obtiene Estados Unidos en el fútbol femenino panamericano tras el oro que ganó en 1999, la primera vez que este deporte fue incluido en el programa dentro de la rama femenil.