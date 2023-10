Historias de crimen: El Monstruo de Toluca

En un país como México, en donde la impunidad, la desaparición de personas, feminicidios y la violencia son los protagonistas diarios de los titulares, los programas de televisión sobre crímenes como La Ley y el Orden o más reciente Dahmer (basada en hechos reales), se sienten pequeñas. Como dice la frase, la realidad supera a la ficción.

México ha tenido historias de crímenes que han quedado sin resolver, otros simplemente dieron respuestas que se sienten inconclusas.

Un caso que conmocionó al país entero fue la de Óscar García Guzmán, conocido también como “El monstruo de Toluca”. Un asesino que fue acusado de varios casos de desaparición, violación y desaparición de personas.

Este hombre ya se encuentra preso luego de recibir su primera sentencia.

El caso ha sorprendido por la manera de actuar de las autoridades, pues Óscar se burló en repetidas ocasiones de los policías en redes sociales.

También se hizo viral por una llamada que mantiene el criminal con su madre, en donde confirma todos los asesinatos sin ningún arrepentimiento.

LOS HECHOS

Fue a finales de octubre del año 2019 que un hombre de 28 años de edad comenzó a ser buscado en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia ofrecía en ese momento hasta 300 mil pesos mexicanos por información que ayudara en su captura.

En medio de la búsqueda de parte de las autoridades, Guzmán siempre se mofó en sus redes sociales, en donde desafiaba a la justicia.

ESPECIAL

Según señala BBC, fueron sus publicaciones en redes las que atrajeron la atención mediática, convirtiéndose este feminicida en “El Monstruo de Toluca”.

Tal como en una película, una activista mexicana, Frida Guerrera, estuvo en contacto con el sujeto durante dos semanas, hasta el día que se efectuó su captura el 6 de diciembre de 2019, señala BBC.

Fue el asesinato de Jessica Jaramillo lo que expuso a García Guzmán, y lo que empujó una investigación.

ESPECIAL

La joven desapareció el 24 de octubre luego de asistir a la universidad, sus familiares no volvieron a tener contacto con ella.

Desde un principio el primer sospechoso fue García Guzmán, quien era compañero de Jessica en la Universidad Tecnológica (Unitec), en Toluca.

Los padres acudieron a la casa de García sin mucho éxito, pero cuando las autoridades lograron tener una orden para entrar ya era demasiado tarde.

En una publicación hecha en Facebook, García escribió: “Para atrapar a un asesino en serie debes de pensar como uno”, esto acompañado con fichas de búsquedas de tres jóvenes, incluida la de Jessica.

ESPECIAL

Los padres de Jessica acudieron repetidamente a la casa de Óscar; sin embargo, este negó haberla visto. Los miembros de la familia de la desaparecida estuvieron afuera de la casa de Óscar durante cuatro días, entre el 26 y 30 de octubre. Sin embargo, la policía no podía acceder porque no había una orden del juez, la cual tardó cuatro días en ocurrir. Finalmente, el 30 de octubre el asesino salió de su casa y no volvió. Cuando la policía logró ingresar, encontraron a Jessica sin vida en el baño; se dice que fue asesinada apenas horas previas a su hallazgo. Medios señalan que los cuerpos de otras dos mujeres fueron localizados en la casa del asesino.

El Monstruo de Toluca fue condenado a 217 años de prisión y deberá pagar una multa de un millón 132 mil 350 pesos por los asesinatos de seis personas (cuatro mujeres y dos hombres- uno de ellos su padre).

LA LLAMADA

En una llamada con su madre, Óscar confirmó que él fue quien asesinó a su padre siendo menor de edad, cuando tenía solamente 16 años.

Esta llamada ocurrió cuando Óscar ya había sido detenido y procesado por sus crímenes.

Otras víctimas fueron una mujer identificada como Mónica y su padre. Adriana Gónzález y Martha Patricia.