Himno Nacional: el terror de los cantantes mexicanos

El Himno Nacional de México es uno de los símbolos más importantes de la nación, sus estrofas llenan de orgullo a millones.

Las estrofas que los mexicanos entonamos se usan desde 1854, aunque fueron definidas de manera oficial por el decreto publicado en 1943.

Fue compuesto por el poeta de origen potosino, Francisco González Bocanegra, en 1853; mientras que la música fue obra de Jaime Nuñó, en 1854. Está compuesto por cuatro estrofas de ocho versos cada una y un estribillo en donde se destaca la defensa de la patria y el territorio nacional.

Cabe señalar que su uso está regulado, igual que la Bandera y el Escudo.

Además de eventos cívicos y oficiales, el Himno también es interpretado en eventos deportivos, aunque solamente deben interpretarse el estribillo y estrofa I.

Muchos son los cantantes famosos mexicanos quienes han interpretado ante millones de espectadores el Himno Nacional en ceremonias deportivas, como la Liga MX o encuentros de boxeo, por mencionar algunos. Sin embargo, pareciera que ocurre una especie de maldición, pues casi todos los famosos que interpretan el Himno comenten algún error, ya sea en la letra o manera de cantar, por lo que han recibido duras críticas.

Pocos artistas se han salvado, desde Ángela Aguilar, Pablo Montero, Jenni Rivera y hasta Vicente Fernández han cometido errores al cantar este emblema patrio.

Hay casos muy sonados, como cuando la denominada “Reina grupera”, Ana Bárbara, cantó en el partido de la NFL, entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Charges celebrado en el Estadio Azteca en 2019. En ese momento la artista recibió duras críticas de parte de la prensa, pues la artista cambió varias palabras de la letra.

Por otro lado, hay artistas como Ángela Aguilar, quien, aunque no se equivocó al interpretar el Himno, su manera de entonar desató polémica, pues se llegó a cuestionar si la artista tendría que ser multada por alterar el tema, sin embargo, luego se señaló que no corrompió ninguna ley al momento de entonar el símbolo nacional.

Hay casos como el de Paty Cantú, quien se equivocó cantando el Himno Nacional en la pelea de Canelo vs. Callum Smith en el 2020; sin embargo, en 2021 lo hizo de nuevo en la final de León vs. Altas, en donde no cometió ningún error, en 2023 lo volvió a cantar en un juego de la MLB, en donde lo hizo a la perfección.

Un momento bastante polémico fue el de Jorge ‘Coque’ Muñiz, quizá es una de las equivocaciones más recordadas, aunque ya pasaron más de 30 años desde su error cometido en la Plaza de Toros México en una pelea de Julio César Chávez. En el lugar, Coque fue abucheado por más de 50 ml personas.

No hay que olvidar el momento vergonzoso que vivió Pablo Montero en un partido de Santos contra Cruz Azul en el 2021, en donde el cantante cambió varias palabras. El momento desató críticas en redes sociales, y en siguientes encuentros deportivos, el Himno estuvo a cargo de instituciones oficialistas.

La más reciente controversia al entonar el Himno Nacional estuvo protagonizada por María León, esto un partido de la México City Series 2023 de la MLB. La artista cometió errores destacables en la letra.

Aunque no todo ha sido malo, pues hay artistas que han interpretado el Himno sin controversias ni errores, tal es el caso de Karol Sevilla o Belinda, quienes fueron muy aplaudidas por poner en alto el nombre de México.

Otros ejemplos de buenas interpretaciones han estado a cargo de cantantes como Carlos Rivera y Edith Márquez.

DANNA PAOLA CANTARÁ EL HIMNO

Este sábado 30 de septiembre Danna Paola será la encargada de entonar el Himno Nacional para la pelea que tendrá “Canelo” Alvarez contra Jermell Charlo en Las Vegas, en donde tiene el reto de hacer historia y sumarse a las estrellas que han cantado el Himno de manera correcta.