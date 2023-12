Hilary Duff anuncia que espera a su cuarto bebé

Hilary Duff agrandará su familia aún más, pues acaba de anunciar en sus redes sociales que está esperando a su cuarto bebé, el tercero con su esposo Matthew Koma.

La actriz y cantante sorprendió a sus fans en redes sociales luego de compartir una postal familiar en donde anuncia que un nuevo integrante está por sumarse a su familia.

"Felices fiestas. Abróchate el cinturón, añadiremos uno más a este loco brunch".

La protagonista de Younger se casó con el jugador de jockey sobre hielo, Mike Comrie en el año 2010, con quien tuvo a Luca; sin embargo, se divorciaron en el año 2016.

Hilary conoció a Matthew mientras grababa su álbum Breathe in. Breathe out, el cual se lanzó en el año 2015, com quien luego se casó en el 2019. Fruto de su relación con Matthew han nacido sus hijas Banks Violet en el 2018 y Mae James en el 2021.

La artista ha estado alejada de la música debido a que está enfocada en su maternidad, sin embargo, se ha dedicado de lleno a la actuación con la serie Younger (2015-2021) y How I Met Your Father (2022-2023).