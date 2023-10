'Híjole, ni cómo ayudarla', Ángela Aguilar es duramente criticada por decir que también podría ser china

Una vez más Ángela Aguilar se encuentra en el ojo público por sus recientes declaraciones, esto al argumentar que, además de ser mexicana y argentina, puede que también tenga rasgos chinos.

Recientemente, la cantante tuvo una entrevista con la conductora Mara Patricia Castañeda, ahí la periodista y la compositora hablaron sobre diversos temas profesionales y personales.

Bajo este contexto, Ángela retomó su polémico comentario donde aseguraba ser argentina, esto después de que la selección comandada por Lionel Messi ganara la Copa de Oro en Qatar 2022.

"Todo habla más por mí que una foto en la que celebré que ganó el equipo de mi abuela (...) gracias a Dios tengo mucha cultura en mi familia, eso no quita que yo quiero cantar música mexicana, que mi comida mexicana, que mis abuelos sean Flor Silvestre y Antonio Aguilar, eso no me lo quita, el decir de donde vengo no significa que no honro donde estoy", sostuvo.

Sin embargo, lo polémico vendría cuando Ángela Aguilar comentó que incluso podría tener sangre china, esto debido a la forma de sus ojos.

"Yo soy felizmente mexicana, yo nací en Estados Unidos, méxico-americana, tengo un poco de argentino, de seguro, por algún lugar tengo un poco de china porque ve mis ojos", mencionó.

Y aunque Ángela volvió apuntar que se sentía orgullosa de ser mexicana, y de cantar música ranchera, usuarios en redes sociales nuevamente la criticaron, tachándola de soberbia y altanera debido a su comentario.

"Híjole ni cómo ayudarla", "Que alguien le regale pastillas de humildad a la niña", "La mejor inversión que puede hacer esta niña es conseguirse un buen equipo de relaciones públicas. Ella no piensa antes de hablar, es mejor que literalmente le escriban lo que debe decir y decirle que no se salga del guión", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.