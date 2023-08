Hijo del director de la Blanca Nieves de 1937 despotrica en contra de Disney: 'insultante lo que han hecho con los clásicos'

David Hale Hand, hijo del director de la cinta de Blanca Nieves de 1937, David Hand, despotricó en contra de la próxima adaptación de la película y en contra de las nuevas producciones que Disney ha comenzado a sacar sobre los clásicos de la empresa: "es insultante todo lo que han hecho".

Fue hace un par de meses cuando se dio a conocer que el clásico de Blanca Nieves tendría un nuevo Live Action, una fórmula que ha estado siguiendo últimamente la empresa del ratón Mickey Mouse.

Sin embargo, como era de esperarse, esta nueva adaptación, protagonizada por la actriz Rachel Zegler, estará adaptada al contexto políticamente correcto que ha estado realizando Disney, dejando atrás varias problemáticas que alguna vez tuvo la película de 1937.

“Escribimos una Blancanieves que no va a ser salvada por el príncipe, y no va a estar soñando con el amor verdadero; va a estar soñando con convertirse en la líder que sabe que puede ser y que su difunto padre le dijo que podría ser si fuera intrépida, justa, valiente y sincera”, sostuvo Rachel.

Estas palabras desencadenaron un sin fin de reacciones y comentarios, no solo por parte del público, sino también por parte de David Hale Hand, hijo del director de la cinta original, quien no dudó en reaccionar negativamente contra esta nueva temática.

"Es un concepto totalmente diferente, y estoy totalmente desacuerdo con él, y sé que mi padre y Walt también estarían en muy desacuerdo con él", declaró en entrevista para The Telegraph.

Tras esto, David despotricó en contra de todo lo que Disney le ha hecho a sus clásicos, asegurando que han cambiado toda la esencia de sus historias.

"Tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas, sus ideas son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, ya no son las historias originales”, sostuvo.

"Están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Me parece francamente insultante lo que han hecho con algunas de estas películas clásicas".

El hijo del animador invitó a los nuevos creadores de Disney a hacer historias originales y dejar en el pasado estos clásicos para evitar seguir deformando la imagen de sus personajes.

“No deberían tomar un clásico y reescribirlo a su imagen y semejanza. Piensen en otra cosa, creen nuevos personajes, si es que van a hacerlo, pero no destruyan o intenten destruir algo que es un clásico y una obra preciosa”.

Al finalizar con sus declaraciones, el hombre aseguró que ya no se tiene respeto por las obras que alguna vez creó su padre y Walt Disney: “No hay respeto por lo que hizo Disney y por lo que hizo mi padre, creo que Walt y él se revolverían en sus tumbas”.