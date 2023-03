Hija de Sofia Coppola se hace viral tras revelar que sus padres la castigaron por intentar rentar un helicóptero

Romy Croquet Mars, hija de Sofia Coppola y Thomas Mars, causó revuelo en TikTok con la publicación de un video. En el clip, la menor trataba de preparar una cena, pero se terminó desviando del tema y relató el castigo que le impusieron sus padres.

Según relató la joven, el motivo del castigo fue porque trató de alquilar un helicóptero con su tarjeta. La celebridad quería viajar de New York a Maryland para poder ver a una de sus amigas.

Croquet Mars aclaró que sus padres tienen una serie de reglas, entre ellas, le prohíben tener redes sociales públicas. "No quieren que me convierta en una hija del nepotismo, pero TikTok tampoco me va a hacer famosa, así que da igual", expresó.

El comentario de la menor desató un debate entre usuarios de la plataforma. Algunas personas señalaron que, en teoría, si es hija del nepotismo, sobre todo, por los beneficios que obtienen a causa de la fama de sus padres.

Durante los últimos años, en Hollywood ha crecido la tendencia de señalar a actores y actrices jóvenes con la etiqueta de "nepo babies".

El término tiene su origen en la conjunción de las palabras nepotismo e hijo o hija. De manera general, se les llama así a los hijos o familiares de celebridades que alcanzan la fama por "venir de un núcleo privilegiado".

Lo anterior quiere decir que los hijos de famosos y artistas son acusados de conseguir méritos por pertenecer a un estatus alto o provenir de un personaje reconocido. Y no por su talento o influencia en la industria del cine, la música o la televisión.

Algunas de las celebridades acusadas de ser "nepo babies" han sido Zoe Kravitz, Lourdes Leon, Maya Hawke, Kaia Gerber y, recientemente, Romy Croquet Mars.

La expresión "nepo babies" ha generado un debate al colocarse en una de las tantas etiquetas de moda. Hay quienes afirman que tener contactos y conexiones provenientes de los padres es de gran ayuda para abrirse paso al éxito.

Sin embargo, el uso del término también resta valor a las habilidades de los hijos de celebridades, quienes terminan creciendo bajo la sombra de sus familiares y con diferentes estigmas.