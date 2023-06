Hija de Madonna revela que siente culpa por ser heterosexual

Lourdes León, la primogénita de Madonna, abrió su corazón y contó la culpa que le hace sentir el hecho de sentirse atraída por los hombres y vivir bajo los establecimientos de las relaciones heterosexuales, sin embargo, reconoce que aunque se siente avergonzada de responder a los estándares del sistema social, reconoce que no se siente atraída por las mujeres, por lo que nunca la veremos en una relación con una persona de su mismo sexo.

En octubre pasado, Lola -como también se hace llamar- cumplió 26 años y, en la actualidad, se ha decantado por profesionalizarse en el mundo de la moda, pues no hay evento de alta costura en donde no la veamos caminar por las alfombras rojas, de la misma manera que su rostro se ha convertido en uno de los más reconocibles en las portadas de revistas en las que viste, habitualmente, a grandes diseñadores de la talla de Miu Miu y Stella McCartney.

Por ello, no es sorpresa que se haya convertido en la portada de este mes de "The Face", una revista británica de música y moda, en la cual posó con un atuendo muy peculiar que proyecta por completo su personalidad, pues, desde muy chica, ha demostrado la gran independencia con la que toma sus decisiones, siendo una de las primeras figuras públicas en apoyar el "armpit hair" que es la normalización de conservar los vellos que crecen en las axilas.

Sin embargo, en esta ocasión no habló de sus ideas subversivas, sino todo lo contrario, pues la joven reconoció que aunque es plenamente consciente de lo enfermizas y dañinas que resultan las relaciones heterosexuales, no puede huir de esa forma de amor con la que nos enseñaron a crecer, pues descarta sentirse atraída por las mujeres.

"No me gustan las chicas. Soy dolorosamente heterosexual, es terrible... Estoy maldita, atormentada porque me gustan estos hombres", confió a la revista.

Sin embargo, hay alguien de quien Lola se siente más enamorada que de cualquier hombre, pues aseguró que pese a que está muy arraigada a la idea de sentirse atraída por el otro sexo, lo más importante para ella es recordarse que la persona más importante de su vida es sí misma: "Lo mejor que puedes hacer es simplemente enamorarte contigo mismo. Confío mucho en mi cuerpo como medio de expresión", destacó.

Finalmente, platicó que considera que, durante sus años de adolescencia, fue una joven cero problemática, pues recuerda que, en realidad, llevó una juventud muy tranquila y "se portó muy bien" con su mamá, o así es como ella recuerda esas épocas, pues aseguró que -de no ser así-, por el carácter que tiene Madonna, probablemente la hubiera reprendido severamente.

"'Siento que me porté muy bien. Pero no sé, tal vez mi mamá diría lo contrario, siento que me hubiera azotado si no me hubiera portado bien", destacó.