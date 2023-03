Hija de Kika Edgar interpretará a Mary Boquitas en la bioserie de Gloria Trevi

La primera participación en la pantalla que tendrá Majo Edgar, hija de la cantante Kika Edgar, será en la bioserie Ellas soy yo: Gloria Trevi, una producción de Carla Estrada, en donde interpretará a Mary Boquitas, durante su etapa infantil.

Así lo informó Kika en entrevista con los medios, durante su llegada a una cena organizada por la revista Marie Claire, en la que confesó que se sentía nerviosa por la importancia que tiene este personaje en la vida de la intérprete de Pelo suelto.

"Estoy muy orgullosa, sé que ella va a hacer un gran personaje, ella interpreta a Mary Boquitas en la etapa temprana, de chiquita de edad y estoy un poco nerviosa porque obviamente es un gran papel", confesó.

"Pero creo que lo va a hacer muy bien, sobre todo con la dirección de Carla Estrada, que siempre es muy buena", mencionó la intérprete de Ódiame, quien en el 2022 participó en el programa de Televisa El Retador.

Cuando se le preguntó si María Raquenel, verdadero nombre de Mary, había tenido algún acercamiento con María José para preparar este papel, la estrella del teatro musical contestó con una negación, siendo tajante: "No, para nada, no, no".

En otros temas, la artista señaló que le da gusto la relación que existe entre Stephanie Salas con Humberto Zurita, con quien la llegaron a vincular como su supuesta pareja en varias ocasiones, cuando él seguía soltero y había pasado poco desde que enviudó.

"Qué padre, qué bueno, ya invéntenme alguien más, me daba risa (cuando la gente pensaba que ella andaba con don Humberto). Me encanta que estén juntos, son padrísimo, aparte tienen la onda".

Este 2023 ha representado un año de mucho trabajo para Kika, quien dijo estar "de arriba para abajo" con proyectos simultáneos en la música y la actuación y, en este sentido, aprovechó para revelar que ya prepara el lanzamiento de su nuevo disco, titulado Solo boleros, volumen 2, así como una gira y colaboraciones de las que el público podrá disfrutar en este álbum.

El CD incluirá dos de sus canciones favoritas, composiciones de nada más y nada menos que el maestro Armando Manzanero, además tendrá un dueto con Ricardo Caballero y algunas sorpresas más.

En lo que respecta a su faceta como actriz, Edgar compartió que hace poco filmó una serie para Netflix, de la cual todavía no puede dar muchos detalles, pero que se espera que llegué a streaming el segundo semestre del año.

"Será de suspenso, con grandes artistas, voy de protagonista junto con otras compañeras increíbles, una serie que promete bastante", detalló.