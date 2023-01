Hicimos lo correcto por encima de lo conveniente: Omar Castañeda

El diputado federal por el Distrito 02 de Durango, con cabecera municipal en Gómez Palacio, Durango, Omar Castañeda González, renunció a la bancada de Morena para sumarse al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados y aseguró que lo hizo por sus principios y porque se ha desvirtuado todo aquello por lo que luchaban en Morena.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón el diputado federal, Omar Castañeda, expresó su respeto al presidente López Obrador pero hizo una dura crítica a la Dirigencia Nacional además de su coincidencia con MC en cuanto a la visión de país.

(CORTESÍA)

El diputado dijo que es tiempo de escuchar a los ciudadanos y construir un proyecto que permita “una evolución ya no encontramos en donde estábamos”, aseguró.

Castañeda fue uno de los diputados de Morena que ganó con mas electores a nivel nacional y ahora que se suma a MC también lo hace su suplente, René Galindo. También dijo que ya se trabaja para que en la plataforma del Congreso se actualice el cambio que justificó mediante una ideología personal que aseguró no ha cambiado.

“Nosotros seguimos trabajando por la gente pero mi salida de Morena es porque no me gustan las simulaciones. No se puede engañar a la sociedad con el discurso coincidimos con la visión social demócrata de país que tiene el MC, no nos fuimos así nada mas se consultó a las bases, basta de simulaciones no buscamos la polarización de la sociedad ni engaños porque hemos visto desde adentro que se ha abusado mucho de esta alternancia para sacar raja política para algunos vivales”, declaró a El Siglo de Torreón el diputado federal, Omar Castañeda.

(CORTESÍA)

Fue en una rueda de prensa en la que el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynes, confirmó la incorporación del legislador y le dio la bienvenida.

“La bancada naranja crece, Omar Castañeda se ha caracterizado por su labor social en la región de la Laguna en Durango, y desde San Lázaro ha sido un digno representante, es de los más productivos de la legislatura”, dijo Álvarez.

*¿Por qué irse de un partido que es la primer fuerza política en México y electoralmente han ganado la mayor parte de las gubernaturas?*, cuestionó El Siglo de Torreón.

“Nuestra formación es hacer lo correcto por encima de lo conveniente. La dirigencia de Morena ha desviado. Nos vamos por nuestros principios, ya vimos cómo gobernó Morena en Gómez Palacio y ya vimos los resultados en Durango donde pese a todo pronóstico ganó la oposición porque la gente no está ciega, ya no hay un seguimiento ciego a un partido político. El movimiento social es de quien trabaja y de quien tiene cercanía con la ciudadanía y traduce sus demandas en políticas públicas. En donde estaba ya se apela a una marca pero sin proyecto de gobierno y quien ha buscado hacer las cosas bien son desplazados por integrantes del viejo régimen que nada mas entraron a Morena, es decir, se cambiaron de partido pero no cambiaron sus mañas y nada mas hay que ver quién dirige Morena en Durango donde ha habido un silencio cómplice”, acotó.

(CORTESÍA)

Destacó que Movimiento Ciudadano ha venido ganando espacios y que considera que es un partido donde todos los sectores de la sociedad caben “porque todos somos México”.

*¿Cómo queda la relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?*

“Desde 1997, desde adolescente apoyé al presidente López Obrador, ya llegó al máximo cargo que era en su momento nuestro objetivo, él ya hizo lo suyo y hace su trabajo pero en 2024 se va. Respeto al presidente y deseo que le vaya bien porque quiero que le vaya bien a México, mi postura no es radical y vamos a apoyar las cosas y las iniciativas que sean positivas para el país. Apoyaremos las que sean en beneficio de la sociedad y las que no no, siempre ha sido así”, acotó el legislador recién incorporado al MC, Omar Enrique Castañeda González, quien aseguró que seguirá realizando gestiones y entregando apoyos en su distrito pues dijo que no abandonará a toda la gente que votó por él.