Heidy Infante sería demanda por Yian López, el hombre que la agredió arriba de un escenario

Fue hace un par de días cuando se comenzó a viralizar un video donde se aprecia la agresión que vivió la cantante Heidy Infante por parte de un hombre, el cual se presume, era un invitado de la agrupación.

En el clip se observa como el sujeto, el cual responde el nombre Yian López, le tocaba sus partes intimas, para posteriormente golpearla brutalmente arriba del escenario.

Tras esto, se dio a conocer que los abogados de este hombre citó a los medios de comunicación para una conferencia de prensa, ahí Yian López hablará sobre la demanda que interpondrá en contra de la nieta de Pedro Infante, esto al considerarse él como la víctima.

A pesar de que aún no se lleva a cabo esta conferencia, Heidy declaró que el hombre no tenía las herramientas necesarias para hacerlo: "¿Qué van a decir tus abogados? Si desde un principio, huiste, me acosaste y me golpeaste, ¿qué van a decir? Lo que se ve no se juzga".