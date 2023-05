Héctor Parra no ha sido absuelto, asegura abogada de Alexa Hoffman

El proceso legal para Héctor Parra aún no termina y, de acuerdo con la abogada de la parte acusatoria, tendrá una pena de prisión mayor a diez años.

La noche de este jueves Olivia Rubio, litigante por parte de Alexa Parra, quien acusó a su padre de abuso sexual, aseguró que el actor fue encontrado culpable de corrupción de menores, por lo cual se le dictará pena el próximo jueves.

El live en Instagram, en el que estuvieron presentes Alexa y Rubio, se dio minutos después de que la defensa del actor aseguró en el Reclusorio Oriente que su cliente había sido absuelto de los siete delitos sexuales que tenía en su contra, sólo faltando el de corrupción de menores.

De acuerdo con Rubio lo que ocurrió en realidad fue que el juez determinó sumar todo como corrupción de menores.

"De los hechos y pruebas se acreditaba que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación (padre-hija). Y como este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción", expresó.

Y subrayó que, cuando menos, tendrá una sentencia de 10 años y medio.

"No quedó absuelto y libre el señor Héctor N, cuando menos por el delito de corrupción convertido de manera agravada, cuando menos son 10 años con seis meses (de pena), esto lo sabe la defensa, por lo menos debe entenderlo y cualquier información distinta a esto es una tergiversación", recalcó.

Alexa aseguró, tras la petición de un usuario de mostrar las pruebas, éstas podrán verse en un documental que se está preparando.

"Siempre tuvimos fe (en la justicia), como ellos mismos dijeron (la defensa) la verdad siempre sale a la luz y afortunadamente está pasando", dijo la joven.

La abogada, por su parte, adelantó la posibilidad de que haya apelación por parte de la defensa, pero volverán a ganar.