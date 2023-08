La actriz, Claudia Troyo, no se puede quejar, ya que desde que se lanzó al estrellato no ha parado de trabajar, sobre todo en proyectos de Emilio Larrosa.

Con motivo de su participación en Nadie como tú, Claudia habló con El Siglo de Torreón de dicha producción y de su extenso curriculum.

"Gracias a Dios he tenido la fortuna de encontrar seres maravillosos en el camino que confían en mí y apuestan por mi trabajo.

"Esta carrera es bien complicada. Terminas algo y no sabes cuándo vuelves a tener chamba. Lo bueno que hoy en día hay muchas plataformas que generan trabajo a todos, pero uno hace lo que esté al alcance y lo demás no depende de uno, sino de circunstancias ajenas; he tenido la fortuna de estar vigente y tener proyectos", dijo.

Vía telefónica, Troyo celebró la llegada de Nadie como tú al canal Las Estrellas.

"Vamos en la tercera semana, yo aparezco en el capítulo 23. Me da mucho gusto que le esté yendo bien a este proyecto".

La actriz dio los detalles de su personaje llamado "Martha". Es una maestra mezcalera, según destacó en la amena charla.

"Justo ella llega al pueblo de Matatlán, ahí llega a la Hacienda La Encantada, que es donde voy a enseñar el proceso del mezcal a 'Ximena' (Karla Esquivel). Le enseño porque ella también quiere ser maestra mezcalera".

Claudia aprovechó para presumir Matatlán, sitio ubicado en el estado de Oaxaca.

"Es la cuna del mezcal. Estuvimos 15 días grabando. Es increíble e impresionante ver la cantidad de magueyes. Infinito se ve. Una señora nos empapó de todo esto, que es un proceso súper extenso. Me encanta el mezcal y ahora que sé cómo se hace me sabe más rico".

Sobre la trama de esta producción, en la que también figuran Brandon Peniche, Diego Olivera y Alejandra Barros, la actriz compartió algunos detalles.

"Tiene una historia de amor muy bonita. Ellos lidian con dos familias mezcaleras que están peleadas a muerte. Es una novela completa y bonita. Mi personaje también tiene reservado el corazón para alguien especial que ya irán viendo".

Aprovechó la artista la entrevista para darle las gracias al productor, Ignacio Sada, por otorgarle la oportunidad de ser parte de Nadie como tú.

"Ya había laborado con Sada. Primero en Simplemente María y luego en Quererlo todo. Es un gran productor y un gran ser humano".

Reconoció Claudia que cada que entra a un proyecto, se mete de lleno al mismo.

"Cuando estoy en novela sé que mi vida es la novela, no tengo vida social, sin embargo, no me quejo, me fascina".

Por otro lado, Troyo recordó todos los trabajos que pudo hacer con Emilio Larrosa como Mujeres engañadas o Hasta que el dinero nos separe.

"Con Emilio empecé mi carrera. Le voy a estar siempre agradecida, lo quiero muchísimo. Realizamos un equipo muy padre".

Trayectoria

Se le ha visto en novelas como:

*Hasta que el dinero nos separe.

*Libre para amarte.

*Simplemente María.

*Soñadoras.