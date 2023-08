Hace dos décadas, Fernanda Borches llegó a México dispuesta a cumplir sus sueños profesionales, sin saber que también haría realidad algunos personales.

La argentina agradece a este país que le haya dado tanto. No duda en decir que una parte de ella ya es mexicana.

"Cuando voy a Argentina llevo bastantes chiles en la maleta. Me considero tanto argentina como mexicana, son cosas que se van sintiendo con el tiempo.

"Llevo 20 años aquí, es mi segunda casa definitivamente. He hecho una vida aquí. Mi familia está acá, me casé, me divorcié, estoy en pareja de nuevo, tengo mi perrita. Amo vivir aquí en México", mencionó.

Fernanda ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón con motivo de sus actuaciones en la novela Eternamente amándonos y en Madre de alquiler.

Desde que tomó la llamada, Borches mostró su gusto por las expresiones artísticas y denotó de inmediato que es una mujer muy culta, que puede opinar de cualquier tema.

Contenta, dijo que le ha dado tremendo gusto integrarse en fechas recientes a Eternamente amándonos, novela que llegará a su fin el 11 de agosto.

"Eternamente amándonos es uno de los proyectos que más cariño le tengo. Las personas involucradas en este proyecto ya las conocía desde antes como Silvia Cano, la productora y Ana Julia Vergara, que es la directora de casting, son las mismas personas que me dieron mi primera oportunidad en la TV, que fue El hotel de los secretos. Laborar de nuevo con ellas ha sido una gran satisfacción para mí".

Fernanda dio los detalles de su personaje, sin caer en "spoilers", sobre todo ahora que el melodrama se encuentra en su recta final.

"Mi rol es el de una diseñadora de modas, fuerte, pero no por eso es mala. Tuvo que salir adelante sola, eso le genera un caparazón para protegerse de la vida. Labora al lado de una gran figura de la moda que es 'Nubia'.

"Se llama 'Cassandra' y a medida que avanzaron los capítulos se va encontrando con personajes que ya existen. Se enamora y vive una historia muy bonita".

Para la artista, las telenovelas no han pasado de moda, con todo y la gran variedad que hay de proyectos en TV y plataformas.

"Lo que pasa es que a veces pensamos que las series van a matar las novelas, y no, son géneros distintos, son formas de continuar historias distintas. El melodrama es un género que existe desde el nacimiento del teatro griego. Una buena novela bien contada, sin duda, se volverá un clásico de alguna manera".

Celebró la actriz el éxito que también ha tenido Madre de alquiler y en ese sentido le alegra que hoy en día un actor, ya puede trabajar en donde sea, sin ninguna atadura y sin que pueda ser etiquetado como profesional del cine, novelas, teatro o series.

"En Madre de alquiler estoy con el papel de 'Marcela', ahí soy científica y tuve que aprender bastante acerca de la reproducción humana y los vientres subrogados. Algo que me gusta es poder traspasar fronteras en diversos ámbitos. Ahora, todos hacemos todo, sin etiquetas. El actor puede decidir sus historias, no importa el formato en le que sea contada".

En la charla, Fernanda compartió que ella elige proyectos que dejen huella, pero también no descarta los que puedan entretener al público de una manera enriquecedora.

"Hay cosas que no dejan mensaje, y son meramente de entretenimiento, pero también lo necesitamos. Cuántas veces no llegamos muertos a la casa y lo que buscamos es reírnos. Más allá de dar mensajes, que eso siempre lo buscamos los artistas, no debemos olvidar que también deseamos divertir a la audiencia".